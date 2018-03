Karu müttab ikka Tagaverel

Tagavere metsast leitud värsked jäljed viitavad sellele, et seal teisipäeval põtra taga ajanud karu ei ole esialgu kaugemale läinud.



“Läksin ikka karu jälgi otsima, sest olen jahimees ja mul tekkis puhtalt sportlik huvi selle asja vastu,” rääkis neljapäeva hommikul Tagavere metsas värsketele karu jälgedele sattunud jahimees Jaanis Põld. “Kui karu sügisel siin liikus, siis ma polnud kodus ja jälgi ei näinud. Nüüd leidsin need suurest maanteest kaugemal soo ääres ja on hea meel, et nägin ikkagi ära. Tundub, et karu on ikka sellesama metsatuka sees.”

Põllu sõnul tegi ta metsatukale rahulikult ringi peale, püssi kaasas ei olnud ja hirmu ei tundnud. Kogenud jahimehena oskab ta looduses toimetada ja mesikäpa jälgi nähes jäi ta rahulikuks. Karu esikäpa laiuseks hindas ta 14 ja tagumise käpa pikkuseks 30 sentimeetrit.

Jaanis Põld ütles, et väljakuulutatud karufoto-jaht pildiaparaadiga küttidele erilist ohtu kujutada ei tohiks. “Võib-olla kevadel on ohtlikum, aga kui ta kõhu täis sööb, siis ei tohiks probleeme olla. Küll ta inimest kardab, kui see just mõnele karu tähtsale tegevusele peale ei satu,” sõnas Põld.