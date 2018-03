Linnukaitsja protesteerib kulupõletamise vastu

OÜ Sandla Karjamõisa plaan puhastada Laiamadala saar rannaniidu taastamiseks pilliroo ja kuluheina põletamise teel on leidnud linnuvaatleja Mati Martinsoni vastuseisu.



“See tegu on täiesti vale ja see on inimeste lollus,” leidis Mati Martinson (fotol). “Hoiuala kaitsekorralduskava järgi ei ole seal mingit põletamist ette nähtud ja karjatamiseks on saar avatud 15. juulist. Saar pole üldse nii umbe kasvanud, kui räägitakse ja kui praegu kulu ja roostik põlema panna, siis on see juuli keskpaigaks jälle täis kasvanud.”

Martinsoni sõnul leiti 2017. aastal Laiamadalal tehtud loenduse käigus 58 kühmnokk-luige ja 21 hallhane pesa. Lisaks on saar elupaigaks partidele, kajakatele ja muudele lindudele. Samas on kogu laiu pind kaetud 10–15 cm sügavuselt mügriurgudega.

“Põletamise ja vingutamisega hävitatakse Laiamadalal suur mügride populatsioon,” märkis Martinson. “Inimesi nad seal ei sega, linnumune ei söö, küll aga aitavad roojuurte söömisega rookasvu ohjata. Lõpptulemusena saavutatakse põletamisega hoopis vastupidine tulemus.”

Mati Martinson ütles, et sellel aastal jääb kevad hilisemaks, kuid hallhani on varajane pesitseja ja esimesed linnud on juba ammu kohal. “Esimesed poegadega pesakonnad oleme leidnud aprilli lõpus ja mai algul,” rääkis ta. “Kui võtta, et haudekestus on hanel 30 päeva, peaksid esimesed munad pesas olema juba märtsi lõpus või aprilli algul. Hani ei tea, et ta tohib alles 15. aprillist pesitsema hakata, nagu inimesed on talle määranud.”

OÜ Sandla Karjamõis plaanib laiul hakata karjatama lambaid juba eelseisval suvel. Kuna ala on suuremas osas tugevalt roostunud ja sellisel kujul lammaste karjamaaks sobimatu, siis on lahenduseks vana pilliroo ja kuluheina põletamine lähtuvalt rannaniitude hoolduskavast. Kuna Laiamadala saar on ümbritsetud merega, on tule kontrolli alt väljumine välistatud.