Pidula Forell otsib hakkajat köögihaldjat

Idülliline Pidula Forell valmistub vaikselt ees­ootavaks suvehooajaks ja otsib oma meeskonda entusiastlikku kokka, kes peaks lugu heast toidust ja uutest oskustest.





Pidula forelli juhataja Deana Põder ütles, et ettevalmistustöödega on plaanis alustada juba aprillis-mais, seega ei ole tööhooaeg enam kaugel. Tänavu puhuvad Pidula Forellis uued tuuled, lähenemine on avatud ja uusi mõtteid palju. Kuigi forell on menüüs endiselt aukohal, läbib menüü põhjaliku uuenduse.

“Oleneb, kui suurest merest meile näkkab ning kui loominguline ja põnev see inimene on, kes meile kokaks tahab tulla, sest siis saaks ta panustada ka suvemenüü koostamisse. Me juba praegu vaikselt katsetame ja küpsetame,” rääkis Põder. Mingeid piiranguid kandidaadile seatud ei ole ja kui inimene on hakkaja, ei ole takistuseks ka vähene staaž ega napid kogemused. Seega võib kandidaat vabalt olla ka näiteks kokaõpilane, kes tahab oma oskusi täiendada ja ametialast praktikat saada. “Kui peaks olema näiteks ametikoolist keegi, kes tahab tulla meile kokkama, siis me ei sea eelduseks, et kool peab kindlasti lõpetatud olema. Kohapeal koolitame välja ja ta võib vabalt olla ka näiteks abikoka oskustega ning saaks hea kogemuse ja hüppelaua edaspidiseks,” märkis juhataja.

N-ö kivisse ei ole raiutud ka see, et tegu on vaid suvetööga. Kui pakkumisele peaks reageerima suurepärane köögimeister, on juhataja sõnul mõeldav ka pikaajaline koostöö. Kui aga tegu on õpilasega, kes tuleb tööle suvepraktikaks, siis on loomulik, et töö kestab kuni kooli alguseni. “Me lähtume inimesest endast ja sellest, kuidas saab tema panustada ja mil moel saame meie siis koostööle kaasa aidata,” sõnas Deana Põder.

Kandidaadilt eeldatakse puhtusearmastust, loomingulisust ja head suhtlemisoskust, ta peab olema avatud uutele mõtetele ja võimalustele. Mitme keele oskamine ei ole primaarne ja kokaoskused ei pea samuti küündima Michelini täheni, sest kohapeal saab kokk vajaliku väljaõppe.

Menüüs on eelroog, pearoog ja magustoit ning tuleb arvestada ka gruppide toitlustamisega, kuid siis kaasatakse kööki ka lisajõude. Kokaõpilastelt eeldatakse küll pealehakkamist ja entusiasmi, kuid see ei tähenda, et oodatud poleks ka mõni kogenud kokk, kes tunneb end toidutegemise valdkonnas nagu kala vees.

Juhataja sõnul ei ole välistatud, et tuleb palgata koguni kaks kokka, ja töötajad ei pea muretsema ka transpordi pärast. “Meil on võimalik kohapeal olla ja peatuda töötajate eluruumides, mis läbivad ka väikese remondi ja parandused. Samuti mõtleme sellele, et hommikuti ja õhtuti oleksid korraldatud ühissõidud Kuressaare vahet,” kinnitas Deana Põder. “Hetkel on veel keeruline öelda, missugune on töögraafik, kuid selle saame kindlasti täpsemalt kokku leppida. Püüame kombineerida nii, et kõigil oleks mugav. Samuti lepime kokku palganumbris, sest natuke tuleb arvestada ka inimesega, kes palgatuks osutub.” See ei tähenda muidugi, et kui tööle tuleb noor inimene, peab tema vähe palka saama, rõhutas juhataja. Ta selgitas, et palga suurust tuleb vastavalt sättida, sest on vahe, kas tööle tuleb vastava haridusega keskastme kokk või hoopiski õpilane praktikale, ning summa lepitakse kokku.

Potentsiaalsed kandidaadid võivad endast märku anda telefoninumbril 52 89 531 või kirjutada meiliaadressil info@pidulaforell.ee.