Seoses töötajate koosseisu muutumise ja tööülesannete teisenemisega koondati Kuressaare Kultuurivaras nii tehnikajuhi kui ka hooldustehniku töökoht ja nende asemele moodustati kaks tehniku töökohta.



Lisaks koondati teenusele ülemineku tõttu raekoja koristaja koht ning loovjuht nimetati ümber turundusjuhiks.

Kuressaare Kultuurivara juhataja Tiiu Tammoja ütles, et tehnikatöötajate ametiülesanded on aja jooksul muutunud ja see tingis ka ümberkorralduse, mis sätestati Saaremaa vallavalitsuse möödunud aasta 28. novembril vastu võetud korraldusega.

“Võrreldes 2002. aastaga on nõudmised sellele tööle, aga ka töö sisu oluliselt muutunud ja iga organisatsioon teeb oma arengus läbi teatud muudatusi, et olla vastavuses kaasaja nõudmistega. Näiteks on kultuurikeskuses esinevatel artistidel reeglina kaasas oma helitehnik ja meilt vajatakse ennekõike tehnilist tuge,” selgitas Tammoja.

Juhataja lisas, et seetõttu ongi praegune töö tehnikute, mitte enam tehnikajuhi ja hooldustehniku töö. “Tehnikute tööülesanded on samad ja see võimaldab töö- ja puhkeaega senisest paremini planeerida,” märkis ta.

Mõlema tehniku leidmiseks korraldati avalik konkurss, kus oli võimalus kandideerida ka koondatud töötajatel.