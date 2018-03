Saarte Hääleni on jõudnud kuuldused, et Kuressaare kesklinnas olev Ferrumi kaubamaja on müügis ja hoonele otsitakse uut omanikku. RTL Invest OÜ juhatuse liige Rein Tallermo lükkas info ümber ja ütles, et aktiivselt küll maja müügiprotsessiga ei tegeleta. “Aga kõik ärid on müügis, kui on õige hind,” märkis ta.