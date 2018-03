GALERII: Võrkpalli poolfinaal

Kuressaare spordihoones täismaja publiku ees mängitud võrkpalli Balti liiga esimeses poolfinaalis suutis Rakvere võrkpalliklubi Saaremaa vastu küll võtta geimi, kuid mäng kokkuvõttes ikkagi võõrustajatele 3:1, kirjutab portaal Saaremaa Spordisõber.

“Kusagil ei ole öeldud, et poolfinaalis peab võit kergelt tulema,” rääkis Saaremaa meeskonna peatreener Urmas Tali. “Eks sellises mängus peab kannatama, oma lahendusi otsima ja leidma õiged käigud. Saime sellega lõpuks hakkama.”

Urmas Tali märkis, et terve mäng oli väga närviline, sest ei olnud enam põhiturniiri kohtumine. “Oli vaja kannatada ja variante otsida,” selgitas ta. “Ühtepidi oli hea, kõik said platsi peal käia ja sain leida mehe, kes täna just selle vastase vastu kõige paremini sobis.”

Kuigi kodusaalis mängivat Saaremaa meeskonda peeti enne kohtumist favoriidiks, tuli Rakvere mängule väga korraliku emotsiooniga, sest veerandfinaalis saadi üllatuslikult jagu Tartu BIGBANKi meestest. Ja miks mitte teha sama ka põhiturniiri võitja vastu, kuigi senistes kohtumistes olid neljal korral paremad olnud saarlased. Seda enam, et sisuliselt kodupubliku ees said võimaluse lahingusse minna neli meest.

Rakvere meeskonna üks liidreid Andris Õunpuu ütles, et ka Saaremaa vastu nähti võimalust. “Plaan oli, et kui me püsime 20 punktini mängus, siis meil tulevad oma võimalused,” rääkis ta. “Need on kohad, kus hakkavad mängumeeste punktid ja seal oleks me oma kogemusega võib-olla midagi saanud. Paraku me nii kaugele ei jõudnud.”

Saaremaa alustas koosseisus Konstantin Ryabukha, Helar Jalg, Siim Põlluäär, Tomaš Halanda, Mihkel Tanila, Aöexander Tusch ja liberona Johan Vahter. Rakvere poole pealt jooksid saarlastest väljakule Andris Õunpuu, Siim Ennemuist, Martti Keel ja Alari Saar.

Esimeses geimis oli Urmas Tali sunnitud esimest korda aja maha võtma seisul 9:10, sest Rakvere blokk pidas korralikult ja kaitses toodi raskeid palle üles. Saaremaa mängumootor aga hakkas üha enam tuure üles võtma ning Siim Põlluääre ässast ja Mihkel Tanila blokist saadi ette 16:13. Ja kui Rakvere meeste Tartu mängu kangelane Elia Lulla lõi palli seisuks 19:14 auti oli kindel, et võõrustajad lähevad oma teed ja võit võeti numbritega 25:19.

Teises geimis haarasid Rakvere mehed kohe initsiatiivi, hästi rünnati esimesest tempost ja blokk saadi tööle. Saaremaa jäi Andris Õunpuu servist ja rünnakust taha 5:7 ja seisult 6:9 tõi Tali Halanda asemel väljakule Rauno Tamme.

Rakvere mehed jätkasid samas hoos ja Joonas Popmani rünnakust saadi ette 17:12. Seisult 13:18 tuli Põlluääre asemel sisse Hindrek Pulk. Geimi päästa siiski ei õnnestunud ja Andris Õunpuu lõpetas geimi 25:20 võiduga.

“Mõõnad käivad edasi tagasi ja üles alla,” tõdes Urmas Tali. “Ega me ju ei tahtnud seda. Geimi algus oli väga hea, aga äkki kukkus ära, sest servi ei saanud niimoodi vastu võetud, et oleks kolme meetri sees pall olnud.”

Kolmandas geimis näitasid saarlased, kes on mängu peremees. Seisult 6:6 võeti mänguohjad enda kätte ja kui Pulga serviässast saadi eduseis 15:8. Ja kuigi sisse tuli ka väike mõõn enam tagasi ei vaadatud. Numbrid 25:18 räägivad enda eest.

Neljanda geimi algul sai Rakvere küll Siim Ennemuisti ässast 5:3 ette, kuid Alexander Tusch vastas samaga seisuks 7:5. Taas hoo üles saanud võõrustajad said pärast pikka pallivahetust Tomaš Halanda rünnakust 9:5 ette ja pall hakkas veerema võidusuunas. Puk suurendas serviässast edu 16:9-le ja Tanila rünnakust 21:11. Alexander Tuschi ässpall 25:14.

Andris Õunpuu ütles, et nagu meeskonnale kombeks tulid jälle mõned mõõnad sisse. “Vastuvõtul tulid vead ja servil hakkasime eksima, kolmas geim läks luhta ja mäng järgi,” lausus ta. “Võhm kindlasti väljas ei olnud, sest võitlesime lõpuni, aga Saaremaa lõi head servi, nad said pingevabalt vahetusi teha ja pikk pink sai otsustavaks.”

Urmas Tali hinnangul andis Rakvere kolmandas geimis juba natuke järgi ja siis olid asjad saarlaste jaoks juba lihtsamad. “Aga ei ütleks, et viimane oli vormistamine,” lausus treener. “See 16:10 pole mingi eduseis. Oleks Martti kaks serviässa ära löönud, mine tea, aga läks teistmoodi. Kokkuvõttes oli meie rünnak parem, kui neil. Võtsime enda jaoks sellega niipalju olulise momendi, et diagonaaliga hakkama saada. Õunpuu kaks geimi pani meie side pealt punkte ka, aga mingil hetkel hakkas tal vedru maha käima.”

Alver Kivi