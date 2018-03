Haiglal uus ravijuht

Kuressaare haigla uus ravijuht, mainekas hematoloog Edward Laane kavatseb Saaremaal tegutseda ka arstina, oma erialal vastuvõtte tehes.





“Mida lähemal on meditsiiniteenus, seda parem patsiendile,” ütles dr Laane, kelle juhatuse liikmeks ja ravijuhiks saamiseks SA Kuresaare Haigla nõukogu eile jah-sõna andis.

Maikuust ametisse asuv dr Laane loodab patsiente vastu võtma hakata vähemalt kord nädalas.

“Pahaloomuliste haigustega – verevähid, leukeemiad – tegeldakse loomulikult suurtes keskustes,” rääkis dr Laane. “Hematoloogia healoomulise poolega aga – hemoglobiini langusega ehk aneemiaga, veritsust põhjustava trombotsüütide langusega, leukopeeniaga – kõige sellega saab tegelda ja neid patsiente jälgida ka Kuressaare haiglas.”

Dr Laane leidis, et tulevikus on ka patsientide vähiravi efektiivsust võimalik jälgida suuresti kohapeal.

Edward Laane oli haigla nõukogu korraldatud konkursil ainus kandidaat.

“See-eest on tegu väga tugeva spetsialistiga,” ütles nõukogu esimees Kalle Laanet. “Võimalus, et kandideerinud oleks mõni teine vähemalt sama silmapaistev tegija, oleks olnud suhteliselt väike. Loodan, et haigla saab dr Laane tulekuga veidi teistsuguse hingamise ja kogu personal võtab ta omaks.”

“Dr Laane spetsiifilised erialased teadmised, rahvusvaheline kogemus ja rahvusvahelised sidemed ning Eesti-sisene suhtlusvõrgustik annab meie maakonna tervishoiule täiendava võimaluse,” lausus haigla juhatuse liige Märt Kõlli. “Ootame tema tulekust uut energiat, tema tugevustest tulenevaid initsiatiive, mis võiks väljenduda mõningates uutes teenustes, koostööprojektides erinevate organisatsioonidega ja noorte meedikute järelkasvu leidmises.”

Praegu tegutseb dr Laane hematoloogina Confido erameditsiinikliinikus Tallinnas. “Kui selgub, et mõlemas kohas töötamine ajaliselt välja ei mängi, jään muidugi ainult Saaremaale.”

Aastaid Tallinnas Põhja-Eesti regionaalhaiglas töötanud ja välismaal end erialaselt täiendanud Edward Laane sõnul on uus amet Kuressaare haiglas talle väljakutse.

“Kuressaare haigla pole mingi väike haigla, vaid korralik suur haigla, kus on olemas praktiliselt kõik meditsiini distsipliinid,” lausus ta. “Otsustasin kandideerida just seepärast, et pakutud positsioon on minu jaoks atraktiivne, annab palju võimalusi eneseteostuseks ja arenguks.”

Laane hinnangul on Kuressaare haigla suurepärases korras ja seda ka tehnilise poole pealt. “Siin on juba mõeldud ette, kuidas saada Saaremaale noori arste, haigla juht, personalijuht ja praegune ravijuht on väga tugevad tegijad,” loetles dr Laane. “Usun, et siin on meeldiv kollektiiv, kes patsientide eest seisab.”

Tallinnast pärit Edward Laane, kardioloogist isa ja hematoloogist ema poeg, valis ka oma erialaks meditsiini. 1996. aastal lõpetas ta Tartu ülikoolis arstiõppe cum laude, viis aastat hiljem aga sealse residentuuri hematoloogia erialal.

Laane on lõpetanud doktorantuuri Rootsis Karolinska instituudis ja Tartu ülikoolis. Ta on tegutsenud USA-s Bostonis Dana-Farberi vähiraviinstituudi teadurina ja Tallinna keskhaigla hematoloogina. PERH-is on ta muu hulgas töötanud hematoloogia osakonna juhina ja hematoloogi-ülemarsti-õppejõuna. Ülemöödunud aastal sai temast Tartu ülikoolis hematoloogia dotsent.

Dr Laane on osalenud erialastel konverentsidel ja seminaridel üle maailma, Eestis aga korraldanud Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni täiendkoolitusi. Koostöös Helsingi ülikooli haiglaga juhib Edward Laane Maailma Hemofiilia Föderatsiooni kaksikkeskuse programmi.

Ta tegutseb Euroopa Ravimiametis eksperdina hematoloogia ja onkoloogia alal. Dr Edward Laane kuulub Eesti Hematoloogide Seltsi – olnud aastail 2010–2013 selle president –, Euroopa Hematoloogide Assotsiatsiooni, Ameerika Kliinilise Onkoloogia Seltsi, Rahvusvahelise Tromboosi ja Hemostaasi Seltsi ning Maailma Hemofiilia Föderatsiooni.