JUHTKIRI: Valik: Saaremaa

Eile andis Kuressaare haigla nõukogu jah-sõna juhatuse liikme ja ravijuhi ametisse määramiseks. Kandidaate oli vaid üks, ent see-eest muljet avaldava hariduskäigu ja karjääriga.



Kuigi Saaremaale on Edward Laane seni sattunud harva, on tal saarega siiski oluline ja soe seos. Mehe sõnul andis tema karjäärile tõuke eesti pere, kes oli 2. maailmasõja ajal Rootsi emigreerunud.

“Tänu neile sain 2000. aastal võimaluse kolmeks kuuks Stockholmi sõita,” rääkis dr Laane Saarte Häälele, lisades, et üks selle pere liikmeist oli saarlane Maimu Aksberg.

Edward Laane hinnangul on Kuressaares korralik haigla ning suurepärased võimalused eneseteostuseks ja arenguks.

Kuna Kuressaare haiglas on tohtritest pigem nappus, on dr Laane otsus just Saaremaal tööle asuda nii haiglale kui ka maakonnas elavatele inimestele väga hea uudis. Eriti kui tegemist on nii maineka spetsialistiga.