Kuressaare merevalvekeskus pannakse tuleval aastal kinni

Aasta pärast kolitakse Kuressaarest ära merevalvekeskus, mis tähendab uue töökoha otsimist kuuele inimesele.





“Loomulikult ei ole meeleolu hea,” tõdes politsei- ja piirivalveameti peadirektori asetäitja Priit Pärkna eile pärast merevalvekeskuse töötajatega kohtumist. Tema sõnul on emotsioonid täiesti mõistetavad ja arusaadavad ning seetõttu sooviski ta isiklikult sellest rääkima tulla.

Asi tuleb ära teha



Ameti peadirektori asetäitja teabehalduse ja menetluse alal sõitis eile nimelt piirivalve lennusalga patrulliga Kuressaarde ja õhtupoolikul sulgemissõnumit viima ka Kärdla merevalvekeskuse töötajatele.

Pärkna sõnul ei ole tegemist üldse uue otsusega. Plaanidest merevalvekeskused Tallinna koondada on räägitud aastaid. Nüüd on lihtsalt käes aeg, mil see tuleb ära teha. Kuressaares on varem suletud juba merepääste osa ja nüüd tuleb asjad pakkida ka kuuel merepiiri valvega tegeleval töötajal. Kogu Eestis tahetakse merevalvekeskuste personal viia 37 inimese pealt 26 peale.

Järgmise aasta aprillis kolitava keskuse töötajatele pakub PPA uut tööd ja seda eelistatavalt Kuressaares. “Meie sõnum on, et kedagi ukse taha ei jäeta,” kinnitas Pärkna.

Tema sõnul ei saa see loomulikult olema üks ühele, kuid võimaldatakse ümberõpet. Samas lootis ta, et vähemalt osa töötajaid saab hakata käima kasvõi vahetustega tööl Tallinna keskuses ning siinne “iga kivi tundmise” kompetents ei kao.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar ütles, et varsti on seoses pensionile minekutega vabanemas mitmeid teenistuskohti.

Pärkna sõnul tahtsidki nad aastapäevad ette rääkima tulla, et inimesed saaksid oma tulevikuplaanide peale mõelda ja neid mõtteid avaldada.

Varuruume ei jäeta



Praegune merepiiri valvamine on sisuliselt radarivaatlus. Priit Pärkna sõnul paranevad merevalvekeskuse Tallinna viimisega piiri haldamise võimekus ja inimeste töökeskkond.

Pärkna tõdes, et Saaremaalt töökohtade äraviimine paistab tõesti olevat vastuolus riigi poliitiliste suundadega, et regioonidesse tuleks riigipalgalisi töökohti just sisse tuua. Samas lisas ta, et tuleb vaadata mitut tahku ja seda, kuidas mingit ülesannet saaks paremini täita. Merevalvekeskuse koondamisele Tallinna on olemas ka valitsuse heakskiit.

Kuressaarest viiakse ära lisaks inimestele ka tehnika. See tähendab, et merevalvekeskus jääbki Tallinna vaid ühtedesse ruumidesse. Varuruume ei ole.

Priit Pärkna tunnistas, et kui keskuse töö peaks mistahes põhjusel seiskuma, siis ongi merevalvekeskus n-ö maas. Seni oli näiteks Kuressaare keskus koht, kust oleks saanud sel juhul tööd jätkata. Pärkna sõnul on Tallinna merevalvekeskus väga turvaline, kuid PPA töötavat juba sel suunal, et oleks olemas ka varuvariandid.

“Absoluutselt nõus, et see oleks vajalik,” ütles ta ja tõdes, et teoreetiliselt võiks see varukoht olla Kuressaare, kuid praktiliselt siiski mitte.

Saarte Hääl tundis huvi, kas seoses merevalvekeskuse ärakolimisega kaob linnapildist ka kesklinnas asuv silma riivav radarimast. Pärkna sõnul jääb mast alles ja täidab edasi samu funktsioone, mis varemgi.