Last löönud Ida-Niidu lasteaiaõpetaja kaotas töö

Mõni nädal tagasi leidis Ida-Niidu lasteaias aset kahetsusväärne vägivallajuhtum, mis viis selleni, et tööleping lasteaiaõpetajaga tuli katkestada.



Saarte Häälele teadaolevalt juhtus lapsevanem pealt nägema, kuidas õpetaja lõi last lahtise käega vastu nägu. Vanem teavitas vahejuhtumist direktor Helin Vinterit, kes kinnitas Saarte Häälele, et juhtum on lahendatud.

Asjaosalistega on praeguseks vesteldud ning kuna teema on delikaatne nii õpetaja kui ka lapsevanemate jaoks, ei pidanud direktor võimalikuks seda detailsemalt kommenteerida. “Tänaseks on töösuhe töötajaga lõpetatud ja uue õpetaja leidmisega tegeleme,” lisas ta.

Saaremaa vallavalitsuse alusharidusnõunik Maiu Raun nentis, et lasteaia direktor on andnud juhtunust põhjaliku ülevaate, kuid teema delikaatsuse tõttu ei ole vallavalitsusel kohane seda täpsemalt avada.

“Selliste kahetsusväärsete juhtumitega tegelemine ja kaalutletud otsusele jõudmine nõuab juhilt aega osapoolte ärakuulamiseks ja informatsiooni analüüsimiseks. Kuna lasteaiatöötajaga töölepingu sõlmimine ja lõpetamine on lasteaiadirektori pädevuses, siis on meie jaoks oluline, et direktor on tekkinud olukorra mõlema osapoolega läbi arutanud ja teinud kaalutletud otsuse,” lisas Raun.