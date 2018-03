PILTUUDIS: Saare kärgpere pürib naabritest paremaks

TV3 saate “Naabrist parem” uuel hooajal löövad kaasa ka saarlased Ardo ja Siret Läets.





Kuigi saates tegutsevad nad ühtse meeskonnana, et luua perele Tallinna pesa, kus kõik saaksid vajadusel käia, on nende abielu juba aasta aega lahutatud, kirjutatakse saate tutvustuses.

“Oleme naabrist paremad, sest me ei karda väljakutseid – need rikastavad ja teevad meid tugevamateks,” võtab Siret paari loomuse lihtsalt kokku. Lahutatud paaril on kahe peale kokku neli last, kellest noorim on 7-aastane ja vanim 17-aastane.

Ardo ütleb enda kohta pidevalt, et tema elu märksõna ja keskmine nimi on “keeruline”, Siret aga kinnitab, et on saaremaist kangust täis naine, kelle järjekindlusest ja eesmärkidele pühendumise kunstist võiks tõenäoliselt nii mõnigi kahte last kasvatav ema eeskuju võtta.