Pisikesed vallakodanikud saavad sünnikirja ja saunalina

Esmaspäeval, 26. märtsil kell 10 antakse Kuressaare kultuurikeskuses Saaremaa valla uutele väikestele kodanikele pidulikult üle sünnikirjad.



Vastuvõtule on kutsutud 114 vallas sündinud last, neist 62 poissi ja 52 tüdrukut. Sotsiaalosakonna juhataja Piret Piheli sõnul on laste suur arv rõõmustav. “See, et meil on palju lapsi, annab lootust ja usku tuleviku osas. Tänased beebidega pered, kes edaspidi kohtuvad lasteaiaväravas ja hiljem koolis, moodustavad omamoodi koostöövõrgustiku, mis on suureks väärtuseks ühinenud väikevaldade oludes,” märkis Pihel.

Sünnikirjad annab üle vallavanem Madis Kallas, kingiks saavad lapsed pehme saunalina, mis on tikitud Randvere tööõppekeskuses. Üritusel esinevad Kuressaare Rohu lasteaia mudilased muusikaõpetaja Maire Terase juhendamisel.

Sünnikirjade kätteandmisele järgneb soovijate pildistamine. Sisse on seatud mähkimisnurk, soovi korral saab ruumi siseneda ka vankriga.