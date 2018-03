Saarlane jätkab raketisaates

Orissaare gümnaasiumi abiturient Ott Kärner (fotol) on üks seitsmest koolinoorest, kes jõudis teadussaates “Rakett 69” individuaalsele võistlusele.

“Selles, et ma nii kaugele jõuan, ma väga kindel ei olnud,” tunnistas siniste meeskonda kuulunud Ott.

“Ehituse saates, kus sinised pidid duellile minema, ma tõepoolest arvasin, et võin

duellile minna ja saatest lahkuda. Kui me aga järgmises saates uuesti meeskonna tööle saime, siis väljalangemisoht justkui hajus, kuid siiski pidi seda alati meeles pidama.”

Vajalik on selge pea



Kärneri hinnangul on seni kõige keerulisem olnud võistluses kogu aeg selget pead hoida. “Nii kerge on ju pingelises olukorras närvi minna ja üle mõtlema hakata,” tähendas Ott. “Õnneks on siniste meeskond olnud selles mõttes hea meeskond, et alati, kui tekkis mõni koht, kus kellelgi jooksis juhe kokku, oli meil keegi, kes ohjad oma kätte võttis.”

Oma senist, sinist meeskonda, hindab Kärner kõrgelt. “Meie meeskond hakkas põhimõtteliselt kohe väga hästi tööle,” lausus ta.

“Juba esimeses “Raketi” meeskonnasaates tundsime, et siniste meeskond on kõige kokkuhoidvam, me mõistsime üksteist pea poolelt sõnalt. Keegi meist ei pidanud tundma end kehvasti sellepärast, et teised tema ideid arvesse ei võta.”

Oma suurimaks konkurendiks peab Ott individuaalselt võisteldes Hugo Treffneri gümnaasiumi õpilast Leonid Zinatullinit.

Kardab duelli



“Ees seisab ju teadusteater, milles ma end üldse kindlalt ei tunne, ning kui ma peaks selles või mõnes muus saates duelli sattuma, siis viimane inimene, kellega ma tahan seal võistelda, on Leonid, kes on kõik senised duellid võitnud,” põhjendas saarlane.

Kes millise teadusteatri teema endale saab, selgub tänase saate droonide võidusõidus.

Kuigi Ott on droonide lennutamist enne proovinud, osavaks ta end selles ei pea.

“Teatav enesekindlus mul siiski on, sest nii palju, kui ma kuulnud olen, on teised võistlejad oma drooni lennutamise oskuste koha pealt palju umbusklikumad,” lausus saarlane.

“Rakett 69” on eetris täna kell 19.35 ETVs.