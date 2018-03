Taarapunktis neli rikkumist

Üle-eestilise kontrolli käigus külastas tööinspektsioon ka üht pandipakendite vastuvõtupunkti Saaremaal, kus tuvastati neli rikkumist.



Kontrollitud punktis puudusid kaitseprillid, ohtlike kemikaalide ohutuskaart ja silmadušš silmade loputamiseks. Taaraautomaadil olevad hoiatuslaused ei olnud eesti keeles.

Tööinspektsiooni teabeosakonna juhataja Kristel Abel selgitas, et ohutuskaart peab olema kättesaadav ja seda tuleb töötajatele tutvustada. “Töötaja peab teadma, milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada ja kuidas käituda siis, kui kemikaal on pritsinud silma, nahale, kas tuleb pöörduda arsti poole. Ka arstile peab töötaja oskama ütelda, millisest kemikaalist on ta kahjustatud,” ütles ta.