ET OTT NÄEKS OMA POEGADE SUUREKS SIRGUMIST!

Kutsume üles toetama 57-aastase Saaremaa pereisa Ott Paakspuu kopsuvähiravi (ravim Keytruda), millele kulub järgneval kolmel kuul ligi 17 000 eurot.

Ott (kes on pildil pruunis pintsakus, pere keskel) kirjutab:

“Vähidiagnoosi sain 1. novembril, kui Tallinnas teatas arst, et mul on haigus viimases staadiumis. Enne ei osanud oma enesetunnet sellega üldse siduda. Olin väsinud ja katsusin ikka puhata, et siis pärast jõuan tööd teha.

Suvel tavaliselt teen palju füüsilist tööd oma maakodus. Lõhun puid, laon neid riitadesse, niidan ja teen väiksemat põllutööd. Läinud suvel jõudsin palju vähem talveks ettevalmistusi teha aga panin selle vanuse arvele.

Augustis algasid köhahood. Arvasin, et olen külmetanud või mingi viiruse kaasa haaranud ja otsisin leevendust käsimüügiravimitest. Kuna enesetunne pidevalt halvenes, magada sain ainult poolpüsti asendis, köhahood piinasid, siis registreerisin perearsti vastuvõtule ja ootasin veel kaks nädalat, et üldse oma asjast rääkida.

Tehti röntgen, mille põhjal arvati, et peaks vist ka kompuutrisse minema. Kohalik arst saatis Tallinnasse.

Tööl käisin ja käin kõigest hoolimata edasi, sest peres on veel kaks teismelist poissi kasvatada ja koolitada (kaks last on juba koolitatud ja elavad Tallinnas) ning eakas ema hooldada.

Kogu majapidamine ja hooldamine on praegu naise ja poegade õlul, sest ma ei tohi mitte midagi tõsta ega teha, kohe hakkan verd köhima. Tegelikult on mu pere ja lähedased kogu aeg minu kõrval toetamas ja abistamas, et ma tuleksin oma haigusega paremini toime ja nad loodavad, et tulen sellest eluga välja. Ka töökaaslased mõistavad ja saan vajadusel vabu päevi, et Tallinnas ravil käia.

Raviarst soovitab uut ravi seetõttu, et iga keemiaravi järel on mul olnud taastusaeg pikem ja piinarikkam ning järjest raskem on toime tulla igapäevase eluga. Ja kuna ma enda poolt olen teinud kõik, mis võimalik, et terveks saada või vähemalt vähist võitu saada, siis loodan, et mulle sobivam ravi aitab mind oma eluga paremini hakkama saada ja ma ei pea töötamisest loobuma.

Vähiravifondile Kingitud Elu olen väga tänulik. Saan oma pere eest edasi hoolitseda, näha oma väiksemate poiste täikasvanuks saamist ning ka ema võib oma vanaduspäevad väärikalt veeta oma kodus pere keskel.”

Rekvisiidid leiate www.kingitudelu.ee/annetajale

Pangaülekandega

Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Nordea pank: EE591700017003638161

Annetustelefonile helistades

Helistad 900 4005 annetad 5 eurot

Helistad 900 4010 annetad 10 eurot

Helistad 900 4050 annetad 25 eurot