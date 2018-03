SUUR GALERII: Saaremaa on Baltikumi parim

Võrkpalli Balti liiga finaal Pärnu Võrkpalliklubiga kujunes Saaremaale oodatult raskeks, kuid kodupubliku marulisel toel vormistati lõpuks 3:2 võit ja meeskond riputab riiulisse teise võidukarika, kirjutab portaal Saaremaa Spordisõber.

Kuressaare spordihoones oli Pärnu Saaremaa vastu 0:2 kaotusseisust välja tulnud ja mängu viiendasse geimi tüürinud, kui hakkas paukuma Hindrek Pulga püss, kes aitas võõrustajatel tüürida kohtumise 3:2 võidusadamasse.

“Pärnu oli hetkelises peataolekus, kui Pulga servikahur jälle korralikult käima läks,” rääkis Saaremaa peatreener Urmas Tali. “See oli pärnakatele äkksurm. 5:1 edu viiendas geimis sellise tasemega ja sellise mängu juures on kõva avaldus.”

Kui juba tundus, et raskest seisust välja tulnud Pärnu hakkab Kuressaare spordihoones 1500 pealise publiku meeletu lärmi saatel mängu enda kasuks pöörama lõi parimana 33 punkti toonud Hindrek Pulk sissejuhatuseks 1:0 ja 3:1 ning kasvatas eduseisu kahest serviässast 5:1-le. Avaldus võidule oli tehtud ja geim saarlastele 15:9.

“Ega ma ei tea, kust ma selle energia võtsin, olin ju täitsa kutu,” tunnistas finaalturniiri kõige kasulikumaks mängijaks valitud Hindrek Pulk. “Kuskilt võtsin, läksin ja panin, õnnestus. Ma olen väga õnnelik selle üle ja nüüd teeme kolmest kolm.”

Saarlased võtsid juhtohjad

Urmas Tali saatis väljakule Alexander Tuschi, Tomaš Halanda, Mihkel Tanila, Rauno Tamme, Hindrek Pulga ja Johan Vahteri. Üllatuslikult asendas Matej Hukel Konstantin Ryabukhat. “Läksime kõvemini servima,” selgitas Urmas Tali. “Kostja on väga hea planeerija ja ega blokis suurt vahet pole, kumbki ei saa sealt nagunii eriti palju kinni. Hukeli ülesanne oli täna head servi hüppelt taguda ja kolm geimi ta jaksas, neljandas hakkas väsima ja viiendas tuli juba selline lörts.”

Saaremaa meeskond alustas kodupubliku marulisel toel hoogsalt ja kaks esimest geimi võideti 25:21 ja 25:19. Kolmandas geimis juhiti Hindrek Pulga rünnakust 12:7 ja tundus, et kõik on võõrustajate kontrolli all.

Pärnakad tõid pöörde

Kuid pärnakad hakkasid tasapisi vahet vähendama ja Harri Palmar viigistas 18:18. Lõpus olid aga kindlamad pärnakad ja kui Rauno Tamme lõi blokki oli Pärnu võitnud 25:23. Neljandas geimis kulges mäng vahelduva eduga. Saarlased said Rauno Tamme rünnakust 15:13 ette, kuid siis lõi omakorda Kevi Saar Pärnu 17:16 juhtima ja gemivõit võeti numbritega 25:20.

Urmas Tali sõnul võttis Pärnu kolmandas geimis iga serviga ühe punkti järgi. “Meie jätsime samal ajal oma võimalused löömata, kontrapallidega õnnestus Pärnul aga kõik,” leidis Saaremaa loots.

“Ükskõik, mis me siiapoole ajasime said nad kätte, lõid maha või kukkus pall teisele poole tagasi. See on see, et kui õnnestuma hakkab, siis hakkabki õnnestuma. Pidime rohkem vaeva nägema, energiat oli palju läinud ja oli väga raske. Edu hoida on kõige keerulisem.”

Pärnu peatreener Avo Keel tõdes, et 0:2 kaotusseisust päästis neid servivigade tegemise lõpetamine. „Meie rünnak oli ka alguses enam-vähem, aga eksisime lubamatult palju. Ja Taavet Leppiku põlv andis juba avageimis tunda, teda oleks viiendas geimis väga vaja läinud,“ märkis Keel, lisades, et otsustavas geimis oli saarlaste bloki-kaitse Pärnu ründajatest lihtsalt parem.Pärnu kasuks 9 punkti toonud Kevin Saar ei osanud seletada, kust mehed selle jõu võtsid. “Meeskonna kapten ütles, et nüüd on aeg mängima hakata ja lihtsalt naudime seda mängu, tuleb mis tuleb,” lausus ta, lisades, et hakkaski minema.

“Ma arvan, et meil hakkas lõpuks üldine väsimus siiski tunda andma. Taavetil (Leppik) on põlv haige ja ei kannatanud üle kolme geimi mängida. Ka minule olid viimased kaks juba väga rasked. Saaremaa võtab samal ajal värske mehe, paugutab sellega edasi ja nii ei olegi midagi teha.”

Hindrek Pulk tunnistas, et ta on täiesti läbi. “Nii raske mäng oli, no julmalt raske mäng oli,” rõhutas ta. “Pärnu tegi raskeks selle mängu. Oli ju võimalus 3:0 ka ära võtta, kolmas oli ka meie kontrolli all, aga Pärnu ei andnud alla ja me ise hakkasime ka väristama.”

Nüüd on Saaremaa võitnud kahest tiitlist kaks. Urmas Tali hinnangul olid mõlemad väga rasked finaalid, kuid erineva iseloomuga. “Tartus pidime taga ajama, siin olime ees ja nagu klassikud ütlevad vormistage ära kõvad mehed, aga ei teinud. Viis geimi oli lõpuks tõsiasi,” märkis ta.

Alexander Tusch: suurepärane tunne

Saaremaa austerlasest sidemängija Alexander Tusch ütles, et see tiitel on tema jaoks väga tähtis ja sellise tiimiga koos võita on suurepärane tunne. “Tahame seda ikka ja jälle näidata, et oleme parim tiim, kelle eesmärk on võita sel aastal kolm tiitlit,” märkis ta.

“Alguses meil mäng tänu teravale servile sujus, siis hakkasime pisut ära vajuma ja äkki hakkasime võitu kartma. Nii me kaotasime kaks geimi, aga tulime ühiselt sellest välja. Fännid on ka suurepärased ja olen nende üle väga uhke.”

Jaanus Põlluäär: lootsime kolmega hakkama saada

Klubi juhatuse liige Jaanus Põlluäär ütles, et finaalis jagus pinget nii mängijatele, kui publikule, aga tulemus on kõige tähtsam. “Lootsime, et tuleb kindlalt ära, aga nagu ikka, kui kaks on käes, siis kolmas kipub ära libisema ja nii oli see kordki. Samas ei olnud tunnet, et võib ära minna, sest meil on kogemusi nii palju, viies tuli ikka ära võtta. Kaks ilma kolmandata ei jää,” märkis ta.

Alver Kivi