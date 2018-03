Kas 2007. aasta valimiskampaaniat rahastas Liibüa? Nicolas Sarkozy võeti vahi alla

Kui seitse aastat tagasi levis kuuldus, et Liibüa liider Muammar Gaddafi on rahastanud Prantsusmaa toonase presidendi Nicolas Sarkozy valimiskampaaniat, nimetasid demokraatliku maailma ajakirjandusväljaanded seda diktaatorliku režiimi laimuks. Sel nädalal tuli aga teade, et Prantsuse endine riigipea on vahi alla võetud.





Ajaleht Le Figaro kirjutas, et pärast haridusküsimustele pühendatud konverentsi Dubais ja mõnda nõupidamist oma Pariisi Miromesnili tänaval asuvas peakorteris, et valmistada ette käesolevale nädalale kavandatud esinemist Londonis, ootas Nicolas Sarkozyd paraku hoopis teistsugune saatus. 20. märtsi ennelõunal võeti Sarkozy mõneks ajaks vahi alla.

Ajalehe andmetel toimetati Prantsusmaa endine liider Pariisi eeslinna Nanterre’i kohtupolitsei vahikambrisse. Õiguskaitseorganite radikaalse sammu põhjuseks on süvenenud kahtlus, et Sarkozy valimiskampaaniat rahastas Liibüa diktaatorlik režiim.

Esimest korda kuulati Nicolas Sarkozy üle pärast seda, kui 2013. aasta aprillis oli algatatud kohtulik juurdlus. Juurdlust viivad läbi Pariisis tuntud peamiselt majandusküsimustele spetsialiseerunud uurijad. Nende seas on ka Serge Tournaire, kes on endise riigipea kord juba kohtusse saatnud. See oli avalike suhete agentuuri Bygmalion süüasjas (see agentuur tegeles valimiskampaania ajal avalikkuse teavitamisega – toim).

Teisipäeval võeti Sarkozy küsitlemiseks 48 tunniks vahi alla. Tõsi, kui uskuda agentuuri AFP, siis ööbida lubati Prantsusmaa endisel riigipeal kodus. Kolmapäeva hilisõhtul tuli aga teade, et talle on esitatud süüdistus korruptsioonis ja valimiskampaania ebaseaduslikus rahastamises. Prantsusmaa endine siseminister Brice Hortefeux on samuti politseiametnike poolt juba üle kuulatud…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.