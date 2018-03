PERSOON: Mulk, saarlane ja pealinlane ühekorraga

Marko Põder, Maxima kaubandusketi tootmisjuht on oma sõnul juurtelt mulk, poole kohaga saarlane ja argipäevadel hoopiski pealinlane.





Viimased 15 aastat igal nädalalõpul Tallinnast saarde vuranud Markol kuulub Saaremaale südames tema oma sõnul väga eriline koht. Siia meelitas mehe tema saarlasest naine ja nii lihtsalt oligi ta kui “ära tehtud”. Kuue lapse isa on Saaremaale truuks jäänud, ehkki tööl käib ta tõepoolest iga jumala nädal pealinnas.

Marko elukaaslane Evelin Kane on põlissaarlane. “Tänu temaga tutvumisele olengi viimased 15 aastat n-ö poole kohaga saarlane olnud,” tunnistab mees. Evelini ja Marko ühine kodu asub Kuressaare vahetus läheduses. “Olen kuue lapse – Greete-Liisi, Siimu, Miia, Anni, Tomi ja Janno isa ning noorimad, kaksikud poisid, on meil pisut üle aasta vanad,” ütleb Marko.

Igal reedel on juba laeval



Kui nädala sees on Marko töökohustuste tõttu pealinnas, siis igal reedel on ta juba laeval, et veeta nädalalõpp kodus perega. “Naljatamisi võib öelda, et hoian auväärt traditsioone ehk et ühel õigel saare naisel ongi mees kodust ära, väisab merd ja kodus on harva,” muheleb ta. “Kaasaja kontekstis merd ma muidugi ei väisa, kuid olen töö ja sissetuleku tõttu peamise aja mandril ning pere asub saarel.”

Enamiku oma vabast ajast pühendab Marko Põder tegevusele, mida nimetatakse coaching. Ta ise ütleb, et seni on see veel hobi. Säärane võõrapärase nimega tegevus tähendab inimeste oskusi ja isikuomadusi arengule suunava struktureeritud protsessi juhtimist üks-ühele või grupikohtumiste kaudu…

