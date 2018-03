JUHTKIRI: Harjutamine teeb rohkem kui harjutajaks

Öeldakse, et eestlane on laulurahvas. Aga sama palju on ta ka teatrirahvas. Näitemängu on meil tehtud sellest ajast alates, kui esimesed omakeelsed teatritükid, eesotsas Lydia Koidula “Saaremaa onupojaga” paberile said.



Ka saarlased on läbi kirjutatud teatriajaloo olnud tublid ja järjekindlad esinejad ja lavastajad. Näitemängu on kogu aeg tehtud nii maal kui ka linnas, Kuressaares nüüd ka professionaalselt. Meie erinevate kantide harrastustrupid osalevad edukalt oma festivalidel ja annavad paljudele inimestele võimaluse vaba aega põnevalt sisustada.

Täna jagatakse NUKU teatris taas kord teatri aastaauhindu. Kuressaare Linnateater on tänavu seotud parima meeskõrvalosatäitja tiitliga, mida püüab “Kaarnakivi perenaises” särava rolli teinud Ago Anderson. Aga ka läinud nädalvahetusel filmi- ja teleauhindade galal parima meespeaosalise tiitlile nomineeritud Jörgen Liigi filmikarjäär algas ju teatrist ja just kooliteatrist.

See, et Krevera trupp SÜG-i tänavustel miniteatripäevadel peavõidu koju jättis, on kindlasti suurepärane punkt lõppevale teatrikuule. Aga eelkõige innustus. Sest just miniteatripäevadelt on tuule tiibadesse saanud nii mõnigi Eesti lavalaudade tänane täht.