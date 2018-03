Koer Mati vajab hoolivat peret

Eelmise omaniku juures märjal õuel püstijalu maganud ketikoer Mati on pärast päästmist kosunud ja valmis uude, hoolivasse kodusse minema.





Möödunud aasta detsembris kirjutas Saarte Hääl suurest segaverelisest musta karvakasukaga koerast, kes Kuressaare elanikelt looma väärkohtlemise tõttu ära võeti. Koer pidi endiste omanike juures taluma peksmist ja sõimu ning oli sunnitud külma ja vihmaga magama püstijalu õues. Kuuti loom ei mahtunud, õuel aga polnud loomale kuiva kohta, kuhu pikali heita.

Pärast päästmist oma praeguse nime saanud Mati elab Saaremaa lemmikloomade turvakodu varjupaigas, spetsiaalselt koerte jaoks rajatud aedikus, kus tal on valida koguni kahe suure ja soojustatud kuudi vahel.

Mati oli varjupaika saabudes viletsas seisus – haigete liigeste tõttu kõndis loom otsekui hõljudes. Samuti avastasid varjupaiga vabatahtlikud, et hooldamatusest pulstunud karvkatte all oli koera nahk põletiku tõttu verilihal.

Turvakodu ravis Mati terveks, praegu kõnnib koer normaalselt, on heas toitumuses ja ilusa koheva karvkattega. Koer on kiibitud, vaktsineeritud ja kastreeritud.

“Mati on mõne kuu taguse ajaga võrreldes otsekui ümber vahetatud,” ütles turvakodu vabatahtlik Liina Solotarjeva, kelle sõnul on Mati sõbralik, elurõõmus ja mänguhimuline nagu kutsikas.

Turvakodu vabatahtlikud on õpetanud Matit rihma otsas käima ja mõnd elementaarset käsklusti täitma. “Inimene, kes Matile kodu pakub, peab aga arvestama, et see koer vajab ka edasist õpetamist,” rõhutas Solotarjeva.

Tema sõnul on oluline, et Mati uus pere oleks sõbralik ja armastav ega paneks looma enam kunagi ketti.

Kes arvab, et võib paljukannatanud loomale sellist kodu pakkuda, on oodatud varjupaika Matile külla. Oma soovist tuleks aga Saaremaa lemmikloomade turvakodule teada anda telefonil 58 370 708.