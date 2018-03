Miniteatripäevade peaauhind jäi seekord korraldajatele

Läinud nädalavahetusel Saaremaa ühisgümnaasiumis toimunud traditsiooniliste miniteatripäevade suur auhind jäi tänu kooli oma trupile Krevera seekord koju.





Rita Ilvese juhendatavale trupile tõi 27. miniteatripäevade grand prix´ lavastus “Fragmentaarne finaalmäng”. “Auhind oli nii mulle kui ka noortele tõeline jahmatus. Mina isiklikult olin veendunud, et peapreemia läheb Rakvere reaalgümnaasiumi Karlale,” tunnistas Rita Ilves Saarte Häälele.

30 teatritükki



27 festivali kohta tuleb Kreveral lavastusi kokku 30. “Ma ei peaks tänavust otseselt erilisemaks, küll aga on see lugu, millega on kõige rohkem vaeva nähtud ja vahepeal olime üsna lootusetus meeleolus,” rääkis Ilves. Ta lisas, et noored võtsid end festivalil siiski kenasti kokku ja suutsid ka energiat leida.

Juhendaja ei hakanud ei endale ega trupile eraldiseisvat hinnangut andma. “Teksti kokkupanek oli minu rida, kõige ülejäänu kohta kehtib vanasõna: “Süü ühte ja patt pooleks!”,” nentis ta.

Žürii liige Gerda Kordemets ütles Kadi raadiole antud usutluses, et tal on hea meel selle üle, et üle aastate tuli Rita Ilves välja värske ideega, mis kõiki žüriiliikmeid liigutas, erutas ja puudutas. “Et peaauhind koju jäi, on minu meelest väga tore,” sõnas ta.

Kordemets lisas, et tundis puudust meeslavastajast, kes teeks “selliseid natuke füüsilisemaid asju”. “Füüsilist teatrit oli sel korral üldse vähe. Aga seda võiks olla, sest noortel on ju jalg veel kerge ja võiks teha teiselaadset, mitte ainul sõnateatrit,” nentis ta.

Kakskümmend aastat miniteatripäevadel käinud ja žüriis osalenud kultuuriminister Indrek Saarele imponeerib festivaliga seoses see, et juhendajatel ei ole missioonitunne kadunud.

Harjutamise tähtsusest



“Paljud neist on noortega tegelenud mitukümmend aastat, millega kaasneb stabiilsus ja kvaliteet. Näha on, et juhendajad on ka iseendaga kogu aeg tööd teinud, mitte ainult lastega. Kui me vaatame, kes said laureaatideks ja grand prix´, siis suuri üllatusi ju ei ole. Nad on osalenud väga paljudel festivalidel. Miniteatripäevad tõestavad, et harjutamine teeb meistriks,” rääkis Saar Kadi raadiole.

Näitlejakutsega Saar ütles, et vaatab teatrit alati nii, et mängib ise kaasa. “On küll hetki, kus ma vihastan, et miks minu aega niimoodi raisatakse, kuid enamasti, sealhulgas ka miniteatripäevadel, suudetakse mind kaasa tõmmata,” kinnitas ta.

Tänasele aasta teatriauhindade jagamisele viidates märkis Saar, et miniteatripäevad on koht, kus on tuule tiibadesse saanud paljud praegu Eesti lavadel publikut rõõmustavad näitlejad, lavastajad ja teised teatriinimesed.

TULEMUSED

LAUREAADID

Rapla Riinimanda teater “Meie oleme vaesed mehed”, juhendaja Valter Uusberg

Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja “Kõmpa”, juhendaja Lianne Saage-Vahur

Rakvere RG Karla “Sõltlased”, juh Tiina Kippel, Jaanus Lekk

Parim meesnäitleja

Robin Täpp, Rakvere RG Karla – “Sõltlased”, juh Tiina Kippel, Jaanus Lekk

Parim naisnäitleja

Alice Siil, Rakvere Linnanoorte Näitetrupp – “Indrek ja Ramilda”, juh Tiina Rumm

Parim juhendaja

Lianne Saage-Vahur – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja

Parim kujundus

Tln 32. Kk 12.d klass – “Klassitu”, juh Eva Kalbus

Parim muusikaline kujundus

Karen Saksakulm ja Rauno Põlluäär, SÜG-i Kreisis – “Meie juured siin võrsuvad”, juh Sirje Kreisman

Parim Saaremaa trupp

SÜG-i Krevera – “Fragmentaarne finaalmäng”, juh Rita Ilves

Parim Saaremaa näitleja

Carlos Liiv – “Fragmentaarne finaalmäng”, juh Rita Ilves

Karl-Romet Uljas – “Täna ei juhtu midagi”, juh Lelet Aavik, Kateriine Püüa

Parim Saaremaa juhendaja – Rita Ilves, SÜG-i Krevera

Näitlejapreemiad:

Annegret Reisi, Rakvere RG Karla – “Sõltlased”, juh Tiina Kippel, Jaanus Lekk

Sten Siirak, Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja – “Kõmpa”, juh Lianne Saage-Vahur

Maarja Tosin, Tln 32. Kk 12.d – “Klassitu”, juh Eva Kalbus

Tuudur Tilk, Rapla Riinimanda teater – “Meie oleme vaesed mehed”, juh Valter Uusberg

Ansamblimängu preemia –

Viljandi gümnaasiumi teatristuudio III “Kas ma olen nüüd elus?”, juh Silvia Soro

Huumoripreemia

Vändra gümnaasium – “Ta kandis sandaale”, juh Andres Oja

Žürii eripreemiad trupile

Tln 32. Kk KOKK “Rahus edasi elada”, juh Eva Kalbus – empaatilise suhtumise eest ühiskonna probleemidesse

Tln 32. Kk 12.d klass “Klassitu”, juh Eva Kalbus – dramaturgia eest autorite kollektiivile

Rakvere gümnaasiumi Teatriansambel “Üllatuspidu”, juh Aili Teedla – ansamblilaulu eest

Suure-Jaani kool “Sai surm neil osaks mõlemal”, juh Andres Oja – teatriajaloo lavalise käsitluse eest

Žürii näitleja eripreemia

Kateriine Püüa, Kuressaare gümnaasiumi 12.a kl “Täna ei

juhtu midagi” juh Lelet Aavik – dramaturgia eest

Žürii individuaalsed eripreemiad:

Kristin Prits, Viljandi gümnaasiumi teatristuudio II – “Kui hakid lendavad”, juh Silvia Soro

Einar Susi, Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja – “Kõmpa”, juh Lianne Saage-Vahur

Hedvig Kivi, Haapsalu muusikakooli teatriklass – “Jänese aasta”, juh Marion Undusk

Publikupreemia – Rakvere RG Karla “Sõltlased”, juh Tiina Kippel, Jaanus Lekk

Õpilasžürii preemia – Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja “Kõmpa”, juh Lianne Saage-Vahur

Elurõõmupreemia – Rakvere gümnaasiumi Teatriansambel “Üllatuspidu”, juh Aili Teedla

Juhendajate lemmik – Tln 32. Kk KOKK “Rahus edasi elada”, juh Eva Kalbus

Lemmikžüriiliige – Andrus Vaarik