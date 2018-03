Saaremaa fännid Avo Keelele: anname toetust kõigile

Saaremaa võrkpallifännid ei ole nõus Pärnu meeskonna peatreeneri Avo Keele kriitikaga, et Balti võrkpalliliiga teises poolfinaalis hakkasid saarlased toetama hoopis lätlasi, kuna jõudumööda püütakse omalt poolt kõiki meeskondi innustada.



“Saarlastega on igavene jama, sest nad vahetavad passivärvi, nagu mõni mees 90-ndate alguses, kui Eesti iseseisvus. Ei ole ilus, kui saarlastest äkki lätlased saavad,” oli Avo Keel pärast Jekabpils Luši alistamist pisut rahulolematu.

Saaremaa fännide üks eestvedajaid Kaupo Pastak ütles, et tegelikult toetati kõiki. “Meil oli kokkulepe, et toetame vasakul pool mängivat võistkonda,” selgitas ta. “Las üheksakümnendad jäävad sinna, kus nad on. Me oleme eeskätt spordi poolt, aga samas võib öelda ka nii, et soovisime sellega, et Pärnu mehed end rohkem kokku võtaksid.”

Pastaku sõnul on Saaremaa fännide slogan selleks turniiriks “Võit jääb koju!”. “Ega meil tegelikult mingit kindlat strateegiat ei ole paika pandud,” märkis ta. “Tahame omadele kogu raha eest kaasa elada ja tasapisi on ka teised hakanud kaasa tulema. Eks tuleb pidevalt märku anda ja tassida, aga küll ta tuleb.” Kuressaare spordihoones on omasid toetamas kõikide klubide fännid ja omavahelised suhted on Kaupo Pastaku hinnangul väga head. “Kuigi Rakvere Saaremaale kaotas, suhtlesime omavahel sõbralikult,” kinnitas ta.