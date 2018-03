Saarlane laulis end superstaarisaate finaali

TV3 saate “Eesti otsib superstaari” pühapäevases stuudiovoorus pääses edasi finaali ka nii kohtunike kui rahva südamed võitnud Uudo Sepp.





“Olin muidugi üllatunud, sest tegelikult oli konkurentide seas päris ägedaid artiste. Isegi kui ma sain kohtunikelt head kommentaarid, ei uskunud ma ikkagi, et võiksin otse finaali saada, sest ma olen võrreldes teiste poistega Eestis ikka täiesti tundmatu,” rääkis Uudo Sepp, kes jõudis pühapäevases saates välja finalistide sekka. “Teised on rohkem radaril olnud ja ma olen nende seas üks täiesti suvaline saarlane,” lisas ta muigamisi.

Finaali laulis Sepp ennast Ott Leplandi lauluga “Kodu”, mida ta kunagi kaalus Solistica võistlusel osalemiseks. Toona leidis noormees, et pole hääleliselt piisavalt võimekas. “Nüüd võtsin uuesti selle loo ette ja mõtlesin, et proovin. Siis tundsin, et see on õige laul,” põhjendas Sepp loo valikut.

Missuguse lauluga ta finaalis inimeste hääli püüab, ei ole veel sada protsenti otsustatud. “Mis lugu täpselt tuleb, ei ole veel kindel. Aga valin midagi niisugust, mis on hingele lähedane,” sõnas Uudo Sepp, kellele saab kaasa elada juba “Eesti otsib superstaari” finaalis.