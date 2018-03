Vastuvõtul 93 beebit

Eilne sünnikirjade üleandmine Kuressaare kultuurikeskuses oli senistest kõvasti rahvarohkem ja häälekam – õnnitlusi oli koos vanematega saabunud vastu võtma 93 titat üle kogu Saaremaa.





Üks peole kutsutuid oli pisike Kennet, kes enne vastuvõttu ema Anni Tooni süles istus ja uudishimulikult ümbrust jälgis, nägu naerul.

“Ta on meil asjalik tegelane, varsti hakkab roomama,” rääkis ema oma poja kohta, kes sel neljapäeval saab viiekuuseks. Nii ema Anni kui ka pisipoisi isa Kalev Roosta sõnul on Kennet aktiivne ja hakkaja poiss. “Ta on meil juba sünnist saadik selline, et kõik käib tema pilli järgi,” ütles Anni naerdes.

Maal on lapsel parem!



Pere, kellele Kennet on esimene laps, elab Lümandas. “Meil on üsna palju noori peresid,” tõdes Anni. “Viimase nelja-viie kuu jooksul on sündinud seitse-kaheksa last.”

Kui paljud noored kipuvad pigem maalt linna kolima, siis pereisa Kalevi sõnul talitasid nemad just vastupidi.

“Lapsel on ju maal parem kasvada,” põhjendas ema Anni. “Oleme mõlemad tegelikult maalt pärit,” lisas Kalev. “Mina Lümandast ja Anni sealtsamast lähedalt.”

Pisut eemal ootasid vastuvõtu algust Taana Mägi ja Targo Raun pisitütar Loorega Kärlalt.

“Meie Loore on siinsetest beebidest vist üks vanemaid,” arvas Taana.

Vanemate sõnul roomab kaheksakuune Loore usinasti ja teeb vahel ka pahandust. “Muidu on ta rahulik tüdruk,” märkis ema Taana. 9. juulil sündinud Loore on pere kolmas laps – tal on 12-aastane õde ja kümnene vend.

Eilsele vastuvõtule oli kutsutud ka pisike Adeele – pere esimene laps – ema Krista ja isa Karl Hallikuga.

29. novembril ilmale tulnud Adeele on ema sõnul rõõmus ja rahulik laps. “Laseb meil öösel korralikult välja puhata,” lisas ta.

Krista hinnangul oli eilne sünnikirjade üleandmine ilus ja südamlik sündmus. “See oli tore vaatepilt – nii palju lapsi koos,” leidis ta.

Eilsele vastuvõtule oli kutsutud 114 beebit – 62 poissi ja 52 tüdrukut – koos vanematega. Beebidest päevakangelasi oli eile kohal 93 – 32 sündinud möödunud aastanumbri sees, 61 aga tänavu.

Formaat ei ole veel lukus

Peolised said kuulata väikest kontserti Kuressaare Rohu lasteaia mudilaste esituses. Vald kinkis igale titale suure saunalina – poistele türkiissinised, tüdrukutele roosad.

Vallavanem Madis Kallase sõnul oli eilne vastuvõtt ajalooline – esimest korda olid vastuvõtule palutud lapsed üle kogu Saaremaa.

Kuressaare kultuurikeskuses ja paljudes teistes kohtades üle Saaremaa on sarnaseid tervitusvastuvõtte korraldatud juba palju aastaid, kuid nii lasterohket sünnikirjade üleandmist pole siin ega kusagil mujal varem toimunud, märkis Kallas.

Vallavanem ütles, et lähitulevikus selgub, milliseks kujuneb sünnikirjade üleandmise formaat edaspidi. “Kas parim variant on kohtuda kõik koos paari kuu tagant või korraldada vastuvõtte pigem erinevates kohtades üle Saaremaa ja vaid sealse piirkonna lastele? Täna ei sooviks seda veel lukku panna,” rääkis Kallas. “Soovime vastuvõtud korraldada nii, et rahul oleksid nii lapsed kui ka nende vanemad.”

Vallavanem lisas, et eilse vastuvõtu tagasisidest on kindlasti palju õppida. “Kõige olulisem on aga, et sünnikirjade traditsioon läheks väärikalt edasi ka Saaremaa vallas,” leidis ta.

Saarte Hääle galerii eilsest vastuvõtust osutus enneolematult menukaks: mõne tunni jooksul oli seda vaadatud juba üle 13 000 korra.