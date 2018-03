Volikogu lubas keskväljakule lisaraha

Saaremaa vallavolikogu otsustas reedesel istungil eralda lisaraha Kuressaare keskväljaku projekteerimis- ja ehitustöödeks ning seega rekonstrueerib Merko keskväljaku 3,7 miljoni euro eest.



Volikogu otsustas reedesel istungil, et finantseerib Kuressaare linnakeskuse avaliku ruumi kaasajastamist ligi 1,8 miljoni euroga, ütles Saaremaa vallavalitsuse meedia peaspetsialist Kristiina Maripuu. Otsuse poolt oli 26 volikogu liiget, vastuhääletajaid ega erapooletuid ei olnud. Ülejäänud raha tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Tööde eeldatav maksumus oli 3,3 miljonit eurot, kuid kõik neli riigihankele esitatud pakkumist ületasid seda summat vähemalt 500 000 euroga.

Vallavalitsus on hanke tulemused kinnitanud ning võitjaks tunnistati ühispakkuja AS Merko Infra ja AS Merko Ehitus Eesti pakkumus summas 3,7 miljonit eurot. Saaremaa vallavalitsus annab täna toimuval istungil korralduse lepingu sõlmimiseks.

Projekteeritav ja ehitatav ala algab Tallinna ja Torni tänava ristmikust ning lõpeb Lossi ja Pargi tänava ristmikuga. Ala sisse jäävad keskväljak ning raekoja-tagune ala ja Raekoja tänav kuni Rae kaupluseni ning turuhoone-esine ja -tagune plats kuni Kiriku tänavani.

Töid plaanitakse alustada tänavu kevadel ja objekti lõpliku üleandmise tähtaeg on 2019. aasta 28. september.