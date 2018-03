Võrkpallurid tegid oma suurimale fännile kingitusi

Pärast võrkpalli Balti liiga võitu kinkis Saaremaa Võrkpalliklubi mängija Matej Hukel meeskonna suurimale fännile, ratastoolis Hannes Rängale oma kuldmedali ja Siim Põlluäär auhinnaks saadud käekella.





“Hannes on selle rohkem ära teeninud kui mina,” ütles slovakk Matej Hukel. “Ta on igal mängul meid väljaku ääres toetamas. Olen nüüd küll ilma medalita, aga mul on diplom, pilt ja käekell alles. See oli minu esimene välismaal teenitud kuldmedal, Slovakkias olin selle varem võitnud.”

Saaremaa meeskonna kapten Siim Põlluäär ütles, et sõitis pärast mängu kodu poole, kui tuli mõte võidu eest saadud kell kellelegi kinkida, kuna eelmisest aastast on tal võidukell juba olemas. “Kokkuvõttes oli sisemine tunne, et ma pean selle kella Hannesele kinkima ja temale on see kell kindlasti tähtsam kui mulle,” lausus ta.

26-aastase Hannes Ränga, kelle puude põhjustas kunagi sünnitrauma, ema Vaike Ränk ütles, et see kõik tuli nii temale kui ka pojale ootamatult.

“Tahtsime lihtsalt pärast mängu Matejga pilti teha,” rääkis ta. “Äkki võttis ta kaelast selle medali ja pani Hannesele kaela. Mõtlesin, et teeme pildi ära ja anname selle talle tagasi, aga Matej ei võtnud vastu. Ta on ikka hästi suure südamega poiss – kinkida nii tähtis medal on väga suur austus Hannesele. Hannes on nii uhke, medal on tal Randvere tööõppekeskuses kaelas.”

Siim Põlluäärelt sai Hannes kella Veskis ühisel koosistumisel. Vaike Ränk ütles, et kui ikka rahva ees anti selline asi, siis oli Hannes äraütlemata õnnelik.

“Talle on sport kogu aeg meeldinud,” selgitas ema. “Hannes oli algul korvpallisõber, kuna vend oli kohtunik ja fännasime seda. Et kodust välja saada, hakkasime käima linnade karikal ja siis tuli võrkpall ning Hannes Sepp kinkis talle särgi. Kõik fännid on Hannese nii hästi omaks võtnud, et oleme kui oma peres.”

Saaremaa puuetega inimeste koja juhataja Veronika Allas ütles, et see, mis meie tublid võrkpallurid tegid, oli nii südamlik, et võtab silma märjaks. Allase sõnul on tal hea meel, et ratastoolis liikuv Hannes on nii võrkpallurite kui ka võrkpallifännide seas omaks võetud. “Kui see pole suurepärane näide integreerumisest, mis siis üldse seda on?” märkis Allas.