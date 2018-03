Algab ettevõtjate turundusarengu- ja ekspordiarenguprogramm

Sihtasutus Saare Arenduskeskus korraldab jätku sügisesele populaarsele turundusarenguprogrammile, kuhu ootame osalema kohalikke ettevõtjaid, organisatsioonide ja vabaühenduste esindajaid. Programm saab alguse 14. aprillil ja koosneb neljast õppepäevast.

Registreerimine kestab 29. märtsi südaööni ja osalejate nimekirja teeme teatavaks hiljemalt 5. aprilliks. Osalejate piir­arv on 30. Sügisel läbiviidud programmi laekus üle 90 sooviavalduse.

Turundusarenguprogrammi eesmärk on anda osalistele ülevaade tänapäeva turundus­trendidest ja õpetada reaalselt kasutama vastavaid turundustööriistu. Rõhume just neile asjadele, mida igaüks ise oma ettevõtmise huvides saab ära teha.

Programmi viivad läbi Eesti parimad praktikud Timo Porval, Priit Pedastsaar, Marko Saue, Sven Nuum, Teet Torim. Lisainfo ja registreerimine: http://sasak.ee/est/projektid/turundusarenguprogramm-2018.

Avatud on ka registreerimine augustis algavasse ekspordiarenguprogrammi. Ootame ettevõtjaid, kellel on olemas reaalne toode või teenus, millel on selge ekspordipotentsiaal. Sobivad nii ettevõtjad, kes juba väikses mahus ekspordivad, kuid soovivad seda suunda arendada, kui ka praegu vaid koduturul tegutsejad.

Programmi käigus määratletakse potentsiaalsed sihtturud, pannakse kokku laienemisstrateegia ja luuakse juba esimesed kontaktidki.

Programmi pääseb kaheksa ettevõtjat, kelle teeme teatavaks 15. juuniks. Koolitaja on kogenud ekspordipraktik Paavo Pauklin.

Lisainfo ja registreerimine: http://sasak.ee/est/projektid/ekspordiarenguprogramm-2018.

Rainer Paenurk,

Saare arenduskeskuse juhataja