Flöödimängija Liis Lulla-Knape esineb taas kodusaare rahvale

Aprillis toimuvatel Läänesaarte kammerorkestri kontsertidel lööb kaasa ka Saaremaalt pärit, kuid nüüd juba aastaid Hollandis elav flöödimängija Liis Lulla-Knape.

Nüüdseks juba kaksteist aastat Hollandis elanud Liis Lulla-Knape tegutseb praegu vabakutselise muusikuna. Flöödimängija ütles Saarte Häälele, et nagu mujal maailmas, on ka Hollandis kultuurisektoris toimunud suured muutused ja igaüks üritab leida oma kohta tööturul.

Praegu mängib Lulla-Knape koos hollandi harfimängija Lotje Meijeriga flöödi ja harfi duos Dubbel en Dwars. Teine kooslus, milles ta kaasa lööb, on ansambel Nowoc.

Lisaks temale on selle liikmed ungari sopran Johanna Földes ja iisraeli plokkflöödimängija Galit Zadok. Ansambliga Nowoc andis Liis möödunud aastal kolm kontserti ka Eestis: Kuressaare linnuse kapiitlisaalis, Pöide Maarja kirikus ja Tallinnas Pühavaimu kirikus. Sel aastal on ees ootamas huvitav projekt Symfonieorkest Haerlemiga, samuti kontserdid juba nimetatud ansamblitega, aga ka muusikaprojekt Ungaris. Suvised tegemised on Liisi sõnul veel plaanimisel. Aga ta ei jäta mainimata, et viimased kümme aastat on ta korraldanud heategevuskontserdi Pöide Maarja kiriku restaureerimise toetamiseks ning alati andnud kontserdi ka Kuressaares.

Liis on abielus hollandlasega ja ta ise ütleb, et tema kodu on Hollandis. “Kuid käin ikka nii tihti, kui saan, suvel ja jõuludel, Eestis oma vanematel ja õel külas,” sõnab ta.

Läänesaarte kammerorkestriga sai Liis kontakti oma esimese muusikaõpetaja ja kalli mõttekaaslase Tiiu Maripuu kaudu, keda ta läinud aastal Kuressaare muusikakoolis külastas ja kes ta kohe dirigent Edoardo Narbona ja orkestri produtsendi Annikki Aruväljaga kokku viis. Annikki Aruväli ütles, et dirigent Narbona on väga huvitatud Saaremaalt pärit interpreetidest, kellel on oskusi ja kogemusi koos orkestriga soleerida.

14. aprillil kell 18 Kihelkonna rahvamajas ja 15. aprillil kell 15 Kuressaare kultuurikeskuses toimuvatel kontsertidel pakub orkester värsket, kevadiselt rõõmsat ja kirgastavat muusikat. Aruväli lisas, et dirigendi üks soov on kava ettevalmistamisel alati olnud ka see, et kontsert oleks ühtpidi huvitav nii muusikutele kui publikule ja teisalt ka hariv.

Liis Lulla-Knape

Kuressaares 9. aprillil 1987 sündinud Liisi koolitee algas Saaremaa ühisgümnaasiumis. 1993. a Kuressaare muusikakoolis alanud muusikaõpingud lõpetas ta 2002. a kahel erialal (flööt + plokkflöödid). Muusikaõpetajate soovitusel asus neiu õppima Neeme Punderi flöödi ja plokkflöödi klassis Tallinna muusikakeskkoolis, mille ta 2006. a kevadel samuti kahel erialal lõpetas.

2006. a siirdus Liis kultuuristipendiumi toel õppima Amsterdami konservatooriumisse Harrie Starreveldi klassi, mis päädis 2011. aasta juunis muusika bakalaureuse kraadi omandamisega.

2012. a 1. septembrist jätkas Liis flöödiõpinguid Hollandis Tilburgi konservatooriumi magistriõppes Leon Berendse, Edith van Dycki ja Wilbert Hazelzeti juhendamisel. 2014. a juunikuus omandas ta magistrikraadi. Praegu tegutseb vabakutselise muusikuna.