JUHTKIRI: Kuidas leida tööd?

Eilse töö- ja karjäärimessi külastajate rohkus näitas, et sellist ettevõtmist on Saaremaale tarvis. Ning tarvis mitte ainult noortele, kel ametivalik ja karjäär alles ees, vaid neilegi, kes kavatsevad ametit vahetada. Või siis on juba mõnda aega töötu staatuses olnud, lootes ometi rakendust leida.

Tõsi, tänu internetile võib vajaliku info kätte saada ka kodust diivanilt lahkumata – sirvi vaid vastavatel veebilehtedel töökuulutusi, kus kõik kenasti kirjas. Mis ametikohale töötajat otsitakse, millised on sealsed tööülesanded, mida kandidaadilt oodatakse ja mida talle pakutakse.

Samas võib otseallikast, tööd pakkuva asutuse või ettevõtte esindajalt saadav teave olla palju sisukam ja põnevam kui töökuulutuste ametlik ja kuivavõitu tekst. Ning kui oma valdkonna tutvustamiseks ja näitlikustamiseks kasutatakse lisaks tänapäeva tehnilisi võimalusi – mida uudistaja veel tahta oskab.

Nii võib ka juhtuda, et esialgu mitte kuigi ahvatlevana tundunud tööpakkumine väärib pärast silmast silma kohtumist ja pisikest vestlust tööpakkujaga ühtäkki kaalumist.