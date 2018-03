Kauba 7 osas jõuti kokkuleppele

Kuressaare vanalinnas asuva Kauba 7 hoone omanik nõustus muinsuskaitse ettepanekutega ja nüüd oodatakse ehitusluba. Hoone omanikul, saarlasest ettevõtja Toomas Tooli Brem Kinnisvarahaldus OÜ-l on kavas maja põhjalikult renoveerida. Esimesele korrusele on plaanitud äripinnad ning teisele ja kolmandale korterid.



Algsele uuendusprojektile pani käe ette muinsuskaitseamet, kes ei lubanud kunagise kauplusehoone katuseharja tõsta. Arhitekt Mihkel Koppel ütles Saarte Häälele, et katuseharja tõstmist ei tulegi.

Omar Kelt Brem Kinnisvarahaldusest kinnitas samuti, et muinsuskaitsega on kokkulepe saavutatud. “Ma loodan, et saame korda,” sõnas Kelt. Juhul kui ehitusluba antakse, tuleb Keldi sõnul teha täpsed kalkulatsioonid ning seejärel otsustada edasised käigud.