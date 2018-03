Mess tõi maja töösoovijaid ja -pakkujaid pilgeni täis

Saaremaa töö- ja karjäärimessi külastajad said tutvuda rohkem kui saja tööpakkumisega kassapidajaametist mehaaniku omani, ettekandja- ja maakleriametist rääkimata.





Kuressaare gümnaasiumi 11. klassis õppivad Britte Kruusement ja Katriin Torn tulid eile Kuressaare kultuurikeskuses toimunud messile, et endale suviseks koolivaheajaks rakendust leida. Töötukassa korraldatud messi algusest polnud möödas pool tundigi, kui neidudel olid juba sobivad pakkumised välja valitud ja töölegi kandideeritud – KuKuu restorani teenindajaks.

“Loodetavasti selgub varsti, et saame tööle,” ütles Britte.

Seda, mis valdkonnas tulevikus töötada, neiud oma sõnul mõelnud ei ole. “Kõigepealt lõpetame gümnaasiumi ja siis tahaksime ülikooli astuda,” lausus Katriin.

Kui hommikupoolikul andsid messikülastajate hulgas tooni eeskätt koolinoored, kel karjäärivalik alles ees, siis lõuna paiku pigem need, kes ammugi täiskasvanud, ent nüüd uut ametit leida soovivad.

Pärast pikalt mandril elamist-töötamist paari aasta eest kodusaarele naasnud kuressaarlane Marek Mägi tuli messile lootusega sobiv töökoht leida. “Puukborrelioosi põdemise tõttu pole mul võimalik ehitusviimistlejana jätkata,” rääkis Mägi. “Kuna füüsilist tööd ma vähemalt aasta teha ei saa, pean ümber õppima.”

Just seetõttu tundis mees huvi väiksemat kehalist pingutust nõudvate ametite – sealhulgas kinnisvaramaakleri ja kinnisvarahooldaja töö – vastu.

Töötukassa Saaremaa osakonna juhataja Ave Reimaa-Lepik ütles, et seekord oli nii messi töötube kui ka laval foorumina toimunud arutelu läbivaks teemaks erinevate põlvkondade koostöö.

Töötukassa korraldatud messil osales 24 tööandjat ja seitse koostööpartnerit. Töötukassalt sai aga nii tasuta karjäärinõu kui ka infot töötukassa teenuste ja välismaal töötamise kohta.

“Suvisteks töötajateks sobiksid hästi ka koolinoored,” lausus personalijuht Lea Kalaus. Huvi haigla tööpakkumiste vastu eilsel messil Kalause sõnul jagus.

Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi ja noorsoopolitseinik Ahto Aulik rääkisid huvilistele – nii noormeestele kui ka neidudele, meestele ja naistele –, mida kujutab endast abipolitseiniku töö ja milliseid nõudeid esitatakse neile, kes selleks saada soovivad.

“Peab olema Eesti kodanik, vähemalt 18-aastane, teovõimeline ja karistamata, vähemalt põhiharidusega, samuti tuleb ära teha teatud kehalised katsed,” tegi Juhandi lühikese kokkuvõtte.

Samuti andsid politseinikud nõu neile, kes soovivad politseinikuks õppida.

“Meie otsime mehaanikuid, keevitajaid, elektrikke ja tislereid,” loetles laevaehitusettevõtte AS Baltic Workboats personalijuht Kadi Maripuu. “Nende ametite esindajaist on Saaremaal nappus,” lausus ta. “Eks osa asju saa ka kohapeal õppida, aga eelistame oskustega inimesi, kel on kogemus ja sertifikaat.”

Maripuu hinnangul oli eilsest messist kasu – oma kontaktandmed jättis ettevõttele nii mõnigi külastaja.

Kuigi Rajaleidja keskusel messi külastajatele otseselt tööd pakkuda polnud, jagasid keskuse töötajad nõuandeid, kuidas karjääri planeerida. “Meil on põnevaid mängulisi tegevusi, mille abil saab haridussüsteemi ja õppimisvõimalustega tutvuda,” näitas karjäärinõustaja Marjana Luist.

Kultuurikeskuse videosaalis leidis aset kolm töötuba. Üht neist viis läbi maksu- ja tolliameti Kuressaare büroo juhataja Olev Martinson teemal “FIE või OÜ – otsusta ise”.

Kahte etteregistreerimisega töötuppa II korruse klaassaalis olid aga oodatud gümnasistid, kes soovisid tutvust teha õenduse erialaga. Selleks võttis töötoa korraldanud Civitta Eesti appi virtuaalreaalsuse: spetsiaalsete VR-prillide ja kõrvaklappide abil said noored jälgida 360-kraadist videot tänaval kukkunud ja teadvuse kaotanud jalgratturist, kellele möödujad kiirabi kutsuvad ning kellega tegelevad esmalt kiirabi- ja siis juba haiglaõed.

“See on hea võimalus näidata, kui erinev võib olla õe roll,” ütles Civitta Eesti koordinaator Triin Loik. Pärast video vaatamist said noored ülevaate õe töövõtetest ja proovida nuku peal elustamist.

Sellest, et õendus pole üksnes naiste ala, andis tunnistust tõik, et registreerunute seas oli kenake hulk noormehi.