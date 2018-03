Muhulaselt ja saarlaselt luulekogud

Kirjastuselt Paljasjalg ilmusid projekti “Eesti 100 luuleraamatut” raames orissaarlase Merily Porovarti luulekogu “Las lendan ma” ja muhulase Leili Valdmetsa kogumik “Eluring”.

Kirjastuse teatel on tegu unikaalse projektiga, mis annab võimaluse osaleda sarjas kõigil, kellel selleks soovi on, ja raamatu väljaandmise võimalus tuuakse n-ö massidesse. Kirjastuse plaan on Eesti Vabariigi juubeliaastal kokku saada 100 käsikirja ja anda välja 100 luuleraamatut – valimi sellest, millest eestimaalased riigi 100. sünnipäeval mõtlevad ja unistavad.

Kirjastuse esindaja André Abner ütles Saarte Häälele, et praeguseks on valminud ligi 40 luulekogu ning igal nädalal laekub mitmeid uusi käsikirju. “Loodame, et Saaremaal on veel luulehuvilisi, kes sooviksid välja anda oma luulekogu,” sõnas ta, lisades, et Hiiumaalt ei ole kirjastusse veel ühtegi käsikirja laekunud.

Luulekogud on müügil Apollo ja kirjastuse Paljasjalg veebipoes.