Noored õppisid pinnale jääma

Kuressaare politseijaoskond jätkab ka tänavu interaktiivsete mereohutuse tundide sarjaga, kus maakonna koolide 8. klasside õpilased õpivad hädavajalikke võtteid ja oskusi, et vees hakkama saada.





Tundide sari “Mina ja meri ka” viib mereohutuse oskused kokku 13 kooli ja ligi 260 õpilaseni. Kuressaare piirkonnapolitseiniku Žanna Kreštšenko sõnul on mereohutusalane töö olulise tähtsusega, näiteks on Lääne prefektuuri tööpiirkonnas igal aastal keskmiselt 100 merepäästejuhtumit.

Möödunud aastal korraldatud interaktiivsed tunnid näitasid, et huvi mereohutuse vastu on noortel suur ja lisaks teooria omandamisele on hädavajalik teadmisi ka praktikas kinnistada.

Õpilastele tutvustatakse päästevahendeid ja nende õiget kasutamist. Kuressaare gümnaasiumi ja Leisi keskkooli basseinis tehakse läbi erinevaid harjutusi, mis aitavad õpilastel omal nahal katsetada, kuidas vees olles kriitilises olukorras toimima peaks.

Laste jaoks on oluline õppida juba varakult ujuma ja omada teadmisi veeohutusest, sest peamised veeõnnetuste põhjused võivadki sageli olla vähesed teadmised nii vees olemise, õnnetusest teatamise kui ka päästevarustuse õige kasutamise kohta.

Ujumise kõrvalt õpivad lapsed, mismoodi ennast veeõnnetuse korral abi saabumiseni elus hoida.

Interaktiivse sarja loengute eest vastutavad lisaks piirkonnapolitseinik Žanna Kreštšenkole ja Kent Puiesteele noorsoopolitseinik Kaisa Nurm, merepääste- ja patrullgrupi politseiametnikud Anneli Katkosilt ja Riho Õun ning vahetuses olev SAR-meeskond.

Praktilist tundi aitab juhendada ka merepäästeinstruktor ja pinnaltpäästja Eimar Täht.