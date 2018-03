Pihtla õlletootja Taako OÜ hakkab Saaremaa muuseumile valmistama punase tooniga ale-tüüpi õlut.



“Meie ülesanne on teha suveks lossile üks kerge joogiõlu,” ütles Taako OÜ juhatuse liige Alo Väli (fotol). Tema sõnul hakkasid kõnelused Saaremaa muuseumile õllesordi väljatöötamise üle pihta kuu-poolteist tagasi. “Tegime siis teste, maitsesime erinevaid õllesid ja töötasime seejärel välja ühe retsepti, mis me arvame, et võiks sobida.”

Uus õllesort on välja töötatud Pihtla õlleköögi sortimenti kuuluva Viljapuna eripruuli baasil ja selle kangus jääb 5 protsendi juurde. “See on kerge õlu, kus humal väga ei domineeri,” selgitas Väli. “Eesmärk oli, et õlut oleks toitudega lihtne sobitada ja kerge juua.” Esimene partii tuleb 800 liitrit ja õlu kannab nime Hertsog Magnuse punane.

Kui tavaliselt on Taako ale-õlled 0,33 ml taaras, siis uus kesvamärjuke villitakse pooleliitrisse keraamilise korgiga pudelisse. “See on selline ajaloolise väljanägemisega pudel, nagu lossile kohane,” ütles Alo Väli.

Teadaolevalt saab muuseumi oma õlut esmakordselt mekkida 5. aprillil Kuressaare linnuse kapiitlisaalis toimuval Ivo Linna biitlite-teemalisel muusikalisel teemaõhtul. Müüki tuleb õlu praegustel andmetel mai alguses.