Saaremaa Teater esines mandril

Läinud nädalal tegi Saaremaa Teater oma 55. juubelisünnipäeva raames etendustuuri Järva- ja Tartumaal.



22. märtsil astusime Türil Oisu rahvamajas üles kahe tükiga. Kõigepealt etendus lühike monotükk “Arstilkäik” (autor-lavastaja Väino Uibo), milles säras laval meie teatri pesamuna Kersti Sepp. Monotükile järgnes Lydia Koidula “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola”, mille on lavastanud (ja “pea peale pööranud”) samuti Väino Uibo.

Meil oli muidugi hea meel kuulda, et publikule meeldis see, mida ta nägi. Seda enam, et meil on tugev lavastaja, kes on suutnud meist välja pigistada parima – oleme tõestanud, et suudame pakkuda professionaalsel tasemel teatrit!

Järgmisel päeval, 23. märtsil ootas meid ees esinemine Albu rahvamajas.

Kuna väga kaugele ei tulnud sõita, oli meil hea võimalus kasutada vaba aega lähiümbrusega tutvumiseks, aga mis kõige tähtsam – Paidesse sõiduks, kus meid võttis lahkelt oma kodus vastu kunagine Saaremaa kultuuri hing ja Saaremaa Teatri (kunagise rahvateatri) n-ö ema Lea Kuldsepp isiklikult. Ka Albus tuli meid vaatama tore publik, kes väga-väga pingsalt kuulas ja pärast pikalt plaksutas.

Üllatusega avastasime väikese äramärkimise meie etteastele ka Alburahva Teatri blogist: “Saarlased peibutasid tanguäriga”. Aitäh selle eest!

24. märtsil ootas meid ees aga lausa kaks esinemist. Kõigepealt kaunis Tartu laulupeomuuseumis – hoones, kus kunagi, aastail 1870–1903, tegutses ka näiteks Vanemuise Selts ja aastal 1870 mängiti seal Lydia Koidula näidendit “Saaremaa onupoeg”, millega pandi alus Eesti rahvuslikule teatrile. Oli igati sümboolne ja meile mõistagi ka erakordne rõõm etendada selles majas samuti just Lydia Koidula näidendit, seda enam, et sel aastal tähistatakse ka Lydia Koidula 175. sünniaastapäeva.

Publikule meie tükk taas kord meeldis, olevat olnud lõbus ja elevust tekitav ning tänati, et neile nii kaugelt külla olime tulnud. Ajanappuse tõttu me paraku Tartus oma monotükki seekord ei teinud.

Kohe pärast etendust tuli meil aga kiiremas korras asuda teele Elva poole, kus ootas järgmine ülesastumine, nii et kostüümegi ei olnud mahti vahepeal vahetada. Õnneks jõudsime rahulikult Elvasse, täpsemalt Elva Lendteatrisse, kus meid head sõbrad juba ootasid. Elvas on meie teatrit alati soojalt vastu võetud ja nii ka seekord. Kusjuures just Elvast on pärit ka meie lavastaja Väino Uibo.

Julgen öelda, et Lendteatri armsal väikesel laval andsime me “Säärase mulgiga…” ilmselt oma parima etenduse üldse! Just nõnda tundus meile endile ja ka publikule väga meeldis, sest publiku tagasiside oli lausa ülivõrdes.

Võib öelda, et meie teatri ringreis sai mandril Elva Lendteatris väga vägeva punkti. Ja kuigi meie ringreis mandril on läbi, ei ole päris läbi meie juubelituur, sest juba kolmapäeval, 28. märtsil kell 19 astume üles Kuressaare Linnateatri laval.

Piret Hiie-Kivi