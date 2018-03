Saja paari hulgast telesaatesse

TV3 saatesse “Naabrist parem” saja paari hulgast valitud saarlased Siret ja Ardo kinnitavad, et seltskond on vahva ja saates juhtub nii mõndagi.





“Ardo otsis oma vanimale tütrele korterit ja nägi samal ajal saate reklaami. Ta otsustas kandideerida,” rääkis koos

eksabikaasaga saates osalev Siret Läets Saarte Häälele. Pärast ankeedi saatmist vajus teema unustusse, kuni ühel päeval potsatas Ardo kirjakasti kutse casting´ule. “Umbes 100 võistleva paari seast valiti meid nelja finalisti hulka. Nüüd ehitamegi meeskonnana Hedyle Tallinnas korterit,” ütles Siret.

Kogu protsess – planeerimine, aja peale ehitamised, saate filmimised ja kõik muu – on Sireti sõnul äärmiselt intensiivne ja nende argielu parajalt pea peale pööranud. “Olgugi et unetuid öid tõotab tulla palju, säilib kogu loo juures põnevus ja elevus,” sõnas Siret. Ta lisas, et kõik saates osalejad on erinevad, sellest tulenevalt on ka tulemused väga erinevad ja äärmiselt huvitavad. Inimestena on tema sõnul väga vahva seltskond kokku sattunud.

Saarte Hääle palve peale jutustada mõni eriline või lustakas seik, märkis Siret, et ühel momendil anti kõikide meeskondade käsutusse GoPro kaamerad, et nad filmiksid oma igapäevaelu. “Kui muidu oleme mõlemad suhteliselt jutukad, siis alati, kui punane tuli kaameras vilkuma hakkas, tekkis eetrisse pikk vaikus. Selle üle saime ise kõige rohkem alguses naerda. Nüüd juba hakkame kaameraga harjuma. Eks neid seikasid seal saates ikka jagub kuhjaga – näiteks esimeses meeskondade vahelises mõõduvõtmises juhtub minuga mitte nii tore äpardus –, aga seda, mis täpselt juhtub, saab vaadata juba saates,” rääkis ta.

Saade on TV3 eetris täna kell 20.