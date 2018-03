JUHTKIRI: Kuhu parkida?

Olgu parkimiskohti kui palju tahes, alati kipub neist pigem puudus olema. See reegel kehtib ka Kuressaare puhul. Mis sellest, et parklaid on linnas aastate jooksul ehitatud terve hulk. Seega on loomulik, et need, kes hommikul südalinna tööle suunduvad, talitavad oma sõidukit parkides põhimõtte “kes ees, see mees” järgi. Ning loomulikult kehtib teinegi põhimõte: kes hiljaks jääb, see ilma jääb.

Mida lähemal kesklinnale, seda nõutum on autojuhtide seas iga vaba platsike, kuhu masin mahub ning kus parkimist otseselt ei keelata. Suvel, mil Kuressaare kaugemalt tulnud rahvast täis, on parklad sõidukitest lausa umbes ja külalised segaduses: kuhu siis auto jätta?

Karta on, et kui senised 25 parkimiskohta kesklinnast kaovad, muutub praegune parkimisprobleem veelgi suuremaks.

Tõsi, Kuressaare pole ju teab mis suur linn – alati ei pea ühest punktist teise jõudmiseks tingimata autot kasutama. Saaks ju ka jalgsi või rattaga. Küll aga ei pruugi sellist varianti võimalikuks pidada need, kes käivad Kuressaares tööl kaugemalt. Ja veel – mismoodi selgitada Kuressaare parkimiskorraldust ja parkimiskohtade nappust linna saabuvatele turistidele?