Kesklinna ehitustööde ajagraafik selgub aprilli keskpaigaks

Kuressaare kesklinnas tuleb suuremate ja väiksemate ebamugavustega arvestada järgnevad poolteist aastat, mistõttu viiakse näiteks kõik suuremad kesklinna planeeritud üritused ajutiselt teistesse kohtadesse.



“Ehitaja lubas meie soove kesklinna kohvikute terrasside osas nii palju kui võimalik arvestada,” ütles eile ehitusfirma Merko Infra esindajatega kohtunud vallavanem Madis Kallas, lisades, et vallavalitsus mõistab, et teede ja tänavate ehitamiseks ettenähtud aeg ei ole pikk ning väliehituseks sobilikud ilmad on ennekõike just suvisel ajal.

Kallase sõnul avaldas ehitaja lootust, et aprilli keskpaigaks on neil olemas juba konkreetsed ajagraafikud piirkondade kaupa. Pärast ajagraafikute saamist võtab vallavalitsus kohe ühendust ettevõtjatega, keda planeeritavad tööd otseselt puudutavad.

“Ehitusaeg ja turismihooaja tipp kattuvad siin paratamatult, aga ilma selleta ei ole Kuressaare kesklinnas võimalik niivõrd mahukat projekti ellu viia,” lisas vallavanem.

Samas on projekti lõpptulemus Madis Kallase sõnul kindlasti seda väärt, et see aeg keerulisemates oludes ära kannatada.

“Loodame kõigi kesklinna elanike, ettevõtjate ja külaliste mõistvale suhtumisele,” ütles Madis Kallas, soovitades küsimuste korral julgesti vallavalitsuse poole pöörduda.