Lauluõpetaja Sirje Medell rajab kodu Kuusnõmmele

Kuressaare muusikakooli rütmimuusika osakonna loomisse suure panuse andnud Sirje Medell rajab Saaremaale kodu ja on valmis edaspidi taas siinseid noori lauljaid koolitama hakkama.



Viimased 15 aastat Kuusnõmmel suviti toimetanud Sirje Medell rääkis, et kui seni oli Kuusnõmme paik, kus ta käis linnaelust puhkamas ja loodust nautimas, siis tulevikus pärast pensionile jäämist saab see tema alaliseks elukohaks. Möödunud sajandi lõpus Kuressaare muusikakoolis pop-jazz-laulu õpetanud Medelli sõnul võib vabalt juhtuda, et pensionipõlves hakkab ta siin uuesti ka laulutunde andma. “Täpsemalt ei ole nii pikalt veel ette mõelnud, aga kui see aeg tuleb, eks siis paistab, kus ja kuidas,” lausus tunnustatud laulupedagoog.

Sirje Medelli sõnul näitavad vanad ürikud, et tema kauged esivanemad võivad pärit olla just kusagilt Kuusnõmme kandist, ent tema ise sattus Kuusnõmmele siiski pigem juhuse tahtel ja tänu oma heale elukaaslasele, kellega koos praegu ka maja ehitatakse.

1996–2000 Kuressaare muusikakoolis laulmist õpetanud Sirje Medell töötab praegu EMTA lavakunstikooli soololaulu õppejõuna. Enne seda oli ta 10 aastat pedagoog Viljandi kultuuriakadeemia muusikaosakonnas. Medell on õpetanud tantsijatele laulmist Eesti Tantsuagentuuri show-programmides, teinud koostööd näitlejatega, koolitanud vokaalpedagooge, muusikaõpetajaid ja lauljaid

Sirje Medell ütles, et kuna ta sõidab pikemaks ajaks Jaapanisse, siis sel aastal ta Saaremaale enne suve ei jõua.