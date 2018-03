MARIA PEEP 80: Hunt Kriimsilma üheksa ametit ja rohkemgi

Eile sai 80-aastaseks õpetaja, giid, tõlkija, aasta tagasi president Kersti Kaljulaidilt rahvaluule kogumise preemia vastu võtnud kuressaarlane Maria Peep (fotol).



“Olen pidanud nagu hunt Kriimsilm üheksat ametit ja rohkemgi: vene ja soome keele õpetamine Eestis, vene ja eesti keele õpetamine Soomes, ekskursioonijuhtimine,” on Maria Peep enda kohta ise kirja pannud.

Grupisaatjana on juubilar läbi sõitnud kogu endise N. Liidu Euroopa osa ja osa Aasiast. Ta on tõlkinud 25 filmi ja lugenud neile teksti peale. Soome keelest eesti keelde on Maria tõlkinud kolm raamatut.

Mariat teatakse-tuntakse ka kui muhedat anekdootide vestjat. Selleski valdkonnas on teda tunnustatud. Aastaid tagasi õpetajate päeval toimunud anekdootide rääkimise võistlusel Kuressaares hinnati Maria räägitud naljalood teise koha vääriliseks.

“Olen kirjandusmuuseumi korraldatud üleriigilisel võistlusel võitnud ka esimese auhinna. Saatsin võistlusele kirjutise “Minu mälestuste Soome”. Kaks aastat kirjutasin artikleid ühele Austraalia lehele,” andis juubilar Saarte Häälele teada.

Ajalehelugejatele pole Maria Peebu nimi võõras. Tihti on ta lugejaid naerutanud humoorikate lugudega elust enesest. Sageli on ta neis artiklites ise peategelase rollis. “Minuga ikka juhtub igasuguseid naljakaid asju, aga minu ütlemiste peale on ka tähtsad riigimehed naernud,” tõi Maria esile huumori olulisuse.

Aastaid tagasi tutvustas giid Maria Peep Läti Vabariigi delegatsioonile Saaremaad. Pärast ringreisi kinkis naaberriigi riigipea saarlasele medali “RIGA 800” ja näitas medali teist poolt. “Sellel oli kiri “10 latti” ja president õpetas, et kui raha juhtub otsa saama, siis võib medali pangas rahaks vahetada. Mina vastasin, et pigem suren nälga kui Läti presidendi kingituse raha vastu vahetan. President naeris nii valjusti, et teda saatev Toomas Alatalu küsis pärast, miks ta nii lõbusasti naeris,” pajatas Maria Peep.

Vahest on just oskus ka iseenda üle naerda ja huumorisoon aidanud Marial eluraskusi ületada. Neli aastat tagasi tõi Maria Peep Saarte Hääles (22.03. 2014) lugejate ette oma pere küüditamise loo.

Juubilarile, kes on ka kahe lapse ema, vanaema viiele lapselapsele ja vanavanaema kahele lapselapselapsele, soovivad ikka samasugust erksat meelt ka Saarte Hääl ja Kadi raadio.