Marian Heinat pälvis parima naisnäitleja tiili

Eesti teatriliidu parima naispeaosalise auhinna läinud aasta rollide eest võitis Muhus sirgunud ja Saaremaa ühisgümnaasiumis etlemisega algust teinud Vanemuise teatri näitleja Marian Heinat.





Auhinna pälvis Heinat Bessi rolli eest lavastuses “Laineid murdes” ja Kristi osatäitmise eest lavastuses “Beatrice” (mõlemad Vanemuise teatris). Näitlejanna ütles pärast auhinnagala lõppu Postimehele, et on väga üllatunud, rõõmus ja tänulik.

Tunnustus tähendab talle seda, et igapäevast töötegemist tasub jätkata. Heinat möönis, et on teinud veel nii vähe rolle, mistõttu ei saa teha üldistust, kuidas ta osatäitmisi üles ehitab. “Aga mul on tunne, et see tunne, mis tekib esimeses lugemisproovis, on hea koht alustada ja vaadata, kas see on nii või teistmoodi,” sõnas ta.

Kahele tunnustuse toonud rollile lähenes näitlejanna pigem erinevalt. “Tundub, et Bess sündis kuidagi ise ja ma pidin temaga lihtsalt hakkama saama,” tõdes ta.

Aprilli lõpus lööb Marian kaasa Saša Pepeljajevi lavastuses “Mees, kes teadis ussisõnu”. “See on väga erinev sellest vähesest, mis ma olen enne teinud, aga väga huvitav. Kogu aeg on tunne, et ei oska veel mitte midagi,” ütles näitlejanna.

Auhinnaga kaasneb klaasikunstnik Ivo Lille loodud Theodori silm, millele lisandub Eesti Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali rahaline preemia.

Marian Heinat on sündinud 25. oktoobril 1989 Raplas. Õppinud Hellamaa algkoolis ja Muhu põhikoolis ning lõpetanud aastal 2009 Saaremaa ühisgümnaasiumi. 2014. aastal lõpetas Eesti muusika- ja teatriakadeemia lavakunstikooli 26. lennu. Alates 2011. aastast osalenud teatri NO99 lavastustes, 2014. aastast Vanemuise teatri draamanäitleja.

Harald Kuremeri tõi auhinna Ago Andersonile



Parima meeskõrvalosatäitja auhinna sai Ago Anderson Harald Kuremeri rolli eest lavastuses “Kaarnakivi perenaine” (Endla teater ja Kuressaare Linnateater, teatrisarjas “Sajandi lugu”) ja Maie rolli eest lavastuses “Säärane mulk ehk Sada vakka tangusoola” (Endla teater).

Anderson ütles Postimehele, et tunnustus on tore asi ja seda võiksid kõik üksteisele kodus ja tööl rohkem pakkuda.

“Kaarnakivi perenaise” Harald Kuremeri on Andersoni sõnul just selline mees, milline üks mees ei tohiks olla.

“Aga kõik mehed, kes seda vaatavad, saavad aru, kui ummikus mees aeg-ajalt omadega on. Kõik tahavad mehe käest midagi. Ja kui sul ei ole natukenegi otsustusvõimet, siis sa jooksed omadega kokku ja ongi kogu lugu,” nentis ta.

Anderson kinnitas, et ei ürita ühegi rolliga nalja teha. “Ma olen proovinud läheneda tõsiselt ja sügavalt. Vahel on lihtsalt olukorrad jaburad,” sõnas ta.