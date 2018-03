Nüüd, kui maakohtadest tuleb taas teateid sissemurdmistest suvilatesse, rääkisid kaks kaugema kandi elanikku oma kokkupuudetest varguste ja rüüstamistega.



Merise külavanem Enno Kolter, kes teeb suvitajatele ehitustöid kuivkäimlatest kaevurakete valmistamiseni, sattus aastaid tagasi peale Tallinna miljonäri värskete sissemurdmise jälgedega kinnisvarale Merise külas.

Varastel aega küll



Et püsielaniketa Merise on küllatki eraldiseisev kant, oli varastel seal julgust ja aega pikalt toimetada. Pumbamajast viidi võimas generaator minema niimoodi, et kõigepealt peksti sisse hoone otsatiib, roniti sealtkaudu majja ja lõhuti välisuks seestpoolt lahti. Saunast tassiti minema ahju korstnajalga ühendav suitusutoru, boilerid ja veel üht-teist. Elumajast oli kaasa võetud elektripliit, aga kaminasüdamikku ei õnnestunud pättidel lahti kangutada. Kaminameistrid olid teinud nii vägeva kamina, et südamik küll liikus pisut kohalt, aga mitte rohkem. “Omanikule andsin juhtunust teada mina ja siis hakkas telefonis üks igavene vandumine pihta,” meenutas Kolter. Hiljem saadi pätid kätte ja loeti neile kohtus karistused ette, aga nüüd liiguvad samad tegelased jälle vabalt ringi.

Kolter rääkis lisaks mõne aasta taguse loo, kui sügav lumi ei lasknud teda talv läbi Merise suvilale ligi. Kevadel avanes suvilas tema silmadele aga üsna tavatu pilt – pliidist oli järel vaid telliskivihunnik. Ära oli viidud pliidiraud koos äärerauaga, pliidiuks ja siibrid. Läinud olid kõik pliidi metallist osad. Baaripuki malmjalg oli samuti kaasa võetud. Nüüd ei ole Kolter suvilasse asju enam juurde viinud.

Veel on Enno Kolter ilma jäänud kalapüügiriistadest, tema tädipojal viidi aga varju alt minema kümme tihu päris korralikku puitmaterjali. Vargad võisid olla ikka needsamad vahelekukkunud pätid. Mõnes majapidamises oli isegi sepapaja taha kogunenud rauarämps maast välja kaevatud ja ootas viisakalt ladustatuna käru saabumist.

Kolteri sõnul liigub Tagalahe rannikut pidi üsna palju võõraid, aga kelleski võimalikku varast näha on kuidagi kohatu. “Kellele sa ütled, et sa oled kahtlane mees ja mine siit ära,” lausus Enno Kolter.

Tagamõisa külavanem Leili Laanekivi rääkis loo, kuidas ta sattus Vaigu Rannakülas peale sissemurdmisele Saksamaalt naasnud eestlaste suvekodusse. Leili, kes pidas tasu eest majal silma peal, sõitis ühel sügisesel õhtupoolikul koos abikaasaga hoonet takseerima. Maja välisuks oli pärani lahti ja kui Leili treppi mööda üles hakkas astuma, käis selline kolin, nagu oleks keegi millegi vastu komistanud. Polnud kahtlust, et majas on võõrad. Hirmutunde ajel otsustas Leili kiiresti lahkuda.

Vein ja pikksilm



“Keerasin ringi ja ütlesin mehele, et lähme ruttu minema,” meenutas majavalvur. Et Leilil polnud telefoni kaasas, sõitsid nad 2 km kaugusele koju ja võtsid kõne Kuressaares elanud majaomanikele. Seejärel sõitis Leili koos mehega uuesti sakslaste suvemaja juurde valvesse, kuid autost söandasid nad välja tulla alles siis, kui peremehed olid kohale saabunud. Pätid olid muidugi jalga lasknud, tüki aja pärast saabus ka politsei.

Leili sõnul viisid sissemurdjad ära pudeli veini, piimakeetja ja pikksilma. Üritasid, mis nad üritasid, aga garaaži ust sissemurdjad lahti ei saanud. Hiljem kukkusid kurikaelad küll vahele, aga selle suvekodu omanikud oma varandust enam tagasi ei saanud.