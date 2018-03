Tahula saab esimese Saaremaa külana ülikiire internetiühenduse

Tahula küla võtab esimese Saaremaa külana kasutusele uue põlvkonna kiire interneti, mille väljaehitamist toetab Saarte koostöökogu 50 000 euroga.





Kuressaare lähedal asuvasse Tahulasse on viimastel aastatel elama tulnud noori peresid, kelle jaoks olemasolev andmeside pole piisavalt kiire ega usaldusväärne ja kel jätkus pealehakkamist taotleda olukorra parandamiseks toetust LEADER-programmist.

Projekti üks eestvedajaid Ott Mikko ütles, et Tahulas praegu õhu kaudu pakutav interneti- ja teleteenus on tihtipeale ebakvaliteetne ega suuda tagada ülikiirelt arenevaid infotehnoloogilisi lahendusi.

Rajatav fiiberoptilise kaabliga uue põlvkonna lairibaühendus tagab Tahula külale vähemalt 100 MB/s allalaadimise kiiruse, mida on palju rohkem, kui levib maapiirkondades raadiolingi vahendusel tavapäraselt. Projektile lõi hea eelduse asjaolu, et Tahula külale lähim baaskaabel asub küla läbiva Kuressaare–Kuivastu maantee ääres.

Ott Mikko sõnul liidetakse Tahula külas fiiberoptilise kaabliga 20 majapidamist 26-st. Projekti raames paigaldatakse Tahula külla 3100 meetrit magistraalkaablit, 3200 meetrit talude kaabeldust põhitrassiga, 20 majade sisestust ja 5 kaablikaevu kaabli jätkamiseks. Kuna projekti toetussumma oli piiratud, siis ei mahtunud tööde eelarvesse Kuivastu maantee ääres hajali asetsevad kuus majapidamist. Neile jääb võimalus liituda võrguga hiljem.

Mikko sõnul omab kiire ja usaldusväärne andmeside tänapäeva kiires elutempos väga olulist rolli. Kindlasti on kiire internet maakohas väga oluline eeldus kaugtöö tegemiseks ja võimaldab selliselt inimestel jääda elama maale, eemal tõmbekeskustest. Lisaks pakub tänapäeva andmeside erinevaid TV-meelelahutuselamusi ja TV-nutikaid võimalusi (salvestamine, järelvaatamine, videolaenutus). Ka Tahula külas asuvatele majutusettevõtetele ja elanikele avab uus andmeside ukse uuele väljundile, nagu online-konverentsid, koolitused, otseülekanded, turvakaamerad ja muud kiiret ühendust vajavad tegevused.

Ott Mikko rääkis, et projekt pakub “võtmed kätte”-lahendust, kus lõpptulemusena on kõigil majapidamistel kaabel toas ja võimalik teenust kohe tarbima hakata. Projekti osalise omafinantseeringu katab Saaremaa vallavalitsus, mis näitab omavalitsuse valmisolekut projekti panustada ja soovi elanikkonna elukvaliteeti parandada, tunnustas Mikko. Külaelanikud ise on valmis projekti vajadusel aitama nii mõõduka rahalise omaosalusega kui ka vabatahtliku tööga.

Tahula projektis on potentsiaalsetel hargnemiskohtadel arvestatud liitumiskaevud, mis annavad ka naaberkogukondadele võimaluse luua enda kaablivõrk ja ühendada see Tahula võrku. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel on loodud Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus (ELASA), mis võimaldab kõikidele Eesti elanikele pakkuda juurdepää­su kiirele internetile.

Projekti EstWin raames viiakse uue põlvkonna lairibaühendused kõikjale Eesti maapiirkondadesse, kuid baasvõrgust majapidamiseni jõudmiseks peavad kogukonnad ise algatust üles näitama.