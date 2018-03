Kuressaares eile toimunud rahvusvahelise turismikonverentsi eesmärk oli leida uusi ideid maakonna turismitoodete arendamiseks.





Korraldajate soov oli konverentsiga tuua kohalikku turismindusse uut hingamist, ideid ja vaatenurki ning nõnda kandiski toimunu küsivalt nime “Möni möte?”.

Kui mujalt Euroopast tulnud ettekandjad tõid kuulajateni praktilisi näiteid turismi eripäradest Ida-Prantsusmaal, turismitrendidest Islandil ja heitsid Saaremaale pilgu eemalt, siis saarlased ise tutvustasid oma uusi tulevasi turismiobjekte. Teiste hulgas Kuressaare kesklinna kerkivat Thule koda ja Tuulte Roosi plaanitavat WOW keskust.

Konverentsi üks korraldajaist, Saare arenduskeskuse (SAK) juhataja Rainer Paenurk tõdes, et juba eelhuvi toimuva vastu oli suur – esimese kahe päevaga registreerus konverentsile koguni üle 80 osaleja. Nii oli nädal enne konverentsi algust saali mahutavuse määr, 120 inimest, täis. “Saal oli rahvast täis, meeleolu ootusärev. Huvilisi oli kohale tulnud üle kogu Eesti ning põnevatele esinejatele esitati ohtralt valdkonnaspetsiifilisi küsimusi,” tõi Paenurk välja oma muljed.

Päeva jooksul korrati tema sõnul üle teada-tuntud faktid ja tõdeti, et ilma kire ja koostööta selles vallas kaugele ei purjeta. Koostööst ja selle võimalikkusest rääkisid 70-aastane Ida-Prantsusmaa hotellipidaja Christiane Keller ja Ida-Viru turismiklastri koordinaator Kadri Jalonen. “Koostöö saab alata ühiste eesmärkide seadmisest ja etapilisest tegevusstrateegiast,” rõhutas Paenurk. “Pole vaja karta konkurentsi, vaid see tuleks ülesandeid jagades partnerluseks pöörata.”

Värskendav oli SAK-i juhataja hinnangul kuulata sakslasest reisikorraldaja Volker Röweri ettekannet, kes rääkis, miks sakslased õigupoolest Saaremaale tulevad. Reisiplaane enim mõjutavate põhjustena jäid kõlama puhas loodus, rahu ja vaikus, sõbralikud inimesed.

Küsimuse peale, millised teised Läänemere saared veel ligitõmbavad on, pakuti välja ka Hiiumaad ja peamise plussina mainiti sealset veelgi väiksemat inimeste arvu. “Konverents läks kindlasti asja ette ning loodan väga, et meie turismiettevõtjad ja -entusiastid leidsid innustust ja idanema said uued koostööalged,” oli Rainer Paenurk optimistlik.