Vald tunnustab parimaid Saaremaa sportlasi

Saaremaa vallavalitsus korraldab täna kell 15 Kuressaare raekojas tänuürituse valla parimatele sportlastele ja juubilaridele.



Vallavalitsuse sporditööspetsialist Marden Muuk ütles, et tänuüritusele on kutsutud tänavu esimeses kvartalis rahvusvahelistel spordivõistlustel ja tiitlivõistlustel ning Eesti meistrivõistlustel häid tulemusi saavutanud Saaremaa valla sportlased.

“Spordialasid, milles on saavutatud häid tulemusi, on 24 tunni jooksust kuni koroonani,” täpsustas Muuk, lisades, et muidugi on nende seas ka klassikalised talialad, Saaremaa sportlaste puhul eeskätt jääpurjetamine.

Samuti on kohale kutsutud valla sportlased, kel on esimeses kvartalis juubelisünnipäev. Juubeleid hakatakse tähistama alates 50. sünnipäevast, alates 60-ndast sünnipäevast aga iga viie aasta järel.

Selline kord kvartalis parimate sportlaste ja juubilaride kokkukutsumine tahetakse muuta Saaremaa vallas traditsiooniks.

Varem kutsuti parimad sportlased näiteks Kuressaare linnas kokku kord aastas.

“Sportlaste meelespidamine üks kord aastas on liiga harv, tahame sündmusele operatiivsust juurde anda,” põhjendas Marden Muuk.

Tunnustuse saavad



Liisi Vaht – Brasiilia jiu-jitsu, EM-võistluste teine;

Johannes Treiel – 60 m tõkkejooks, Eesti talviste meistrivõistluste 1.;

Hendrik Lillemets – kõrgushüpe, U20 Eesti talviste meistrivõistluste 1.;

Marilis Remmel – 60 m tõkkejooks, U18 Eesti talviste meistrivõistluste 1.;

Andi Noot – 1500 m jooks, Eesti talviste meistrivõistluste 1.;

Kaarel Ernits – kõrgushüpe, U23 Eesti talviste meistrivõistluste 1.;

Karl Ader – jääpurjetamine, juunioride MM 1.;

Joosep Laus – jääpurjetamine, juunioride MM 3.;

Aurika Vaho – koroona, Eesti meistrivõistluste naiste paarismäng 1.;

Grat-Magnor Kuris – 60 m tõkkejooks, U20 Eesti talviste meistrivõistluste 3.;

Gendra Allikmaa – kuulitõuge, U18 Eesti talviste meistrivõistluste 3.;

Kevin Grass – jääpurjetamine, juunioride Eesti meistrivõistluste 3.;

Karl Berens – mitmevõistlus, U14 Eesti talviste meistrivõistluste 3.;

Arnold Nõmm – 3000 m, veteranide Eesti talviste meistrivõistluste 2.;

Kadi Mägi – võrkpall, Balti liiga 1.; Lota Sagor – judo, juunioride Eesti meistrivõistluste 3.;

Raili Rüütel – 24 tunni jooksus Eesti rekord; Saaremaa Võrkpalliklubi meeskond – Balti liiga 1.:

Andres Laide – Hendrik Lillemetsa, Johannes Treieli, Grat-Magnor Kurise treener;

Virge Treiel – Gendra Allikmaa ja Mariliis Remmeli treener;

Viktor Umb – Karl Aderi ja Joosep Lausi treener.