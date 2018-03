Saaremaa talv soosis mesilasi

Saaremaa meetootjate ühingu andmetel elasid mesilased lõppenud talve korralikult üle ning talvekahjudest tulenevat kohaliku mee puudust karta pole.



Saaremaa meetootjate ühingu juhatuse liige Aimar Lauge ütles, et talv oli mesilaste jaoks väga hea. Jaanuari lõpuni püsisid soojad ilmad ja talve teisel poolel olnud talutav külmaperiood viis välja 10–20 protsenti mesilasperedest. Laugel endal sai hukka vaid viis protsenti mesilasperedest, aga seni kuni külmakraadid kestavad ja kevad alles hoogu kogub, võib see arv pisut ka suureneda.

Kurvem paistab pilt nende mesinike juures, kus mesilas tekitab pahandust mesilaste ja haudme parasitaarhaigus varroatoos. Sellistes mesilates on mõnel pool otsa saanud ligemale pooled mesilaspered. Varroatoosiga on hädas neljandik meetootjate ühingu liikmetest. Lauge sõnul on haigus muutunud vanade ravimite suhtes resistentseks, uued ravivõtted on aga töömahukad ja pole veel kõigil käpas.

Lauge rääkis, et Saaremaa meetootjate ühingu kümme liiget sõidavad oktoobris Kreekasse. Reisi eestvedaja on meetootjate ühingu liige, Reomäe kloostri nunn Teofili, kelle kontaktid Kreekas reisi korraldamisel abiks on. Aimar Lauge sõnul tuleb reis eeldatavasti huvitav.

“Kreekas toimub meevõtmine oktoobris, meil aga augustis, seega läheme nagu kaks kuud ajas tagasi,” selgitas ta. Varem on meetootjate ühingu liikmed käinud üheskoos tutvumas Itaalia, Austria, Rootsi, Sloveenia, Taani ja Läti mesindusega.