Saaremaal startis suur sildivahetus

Saaremaa vallas läheb asulate nimede muutumise tõttu vahetamisele 96 silti ja viita. Endiste valdade siltide vahetamises osas pole veel selgust.





Ühena esimestest sai kolmapäeval uue sildi endine Randvere küla, mis nüüd kannab nime Suur-Randvere. Saaremaa vallavalitsuse majandus- ja haldusosakonna juhataja Mikk Tuisk ütles, et lisaks külade nimesiltidele tuleb vahetada ka suunaviidad ning paigaldada teenuskeskustesse juhatavad viidad. Tuisu sõnul on silte ja viitasid kokku 96, kuid mitmesse paika tuleb neid paigaldada kahepoolselt ehk siis füüsilisi punkte kaardil on vähem. Kokku tuli haldusreformi käigus Saaremaa vallas endale uus nimi valida 37 külal.

Siltide vahetus sõltub ilmastikust ning seega ei osanud Tuisk tööde lõpptähtaega öelda.

Esimese tellimusega tulnud sildid koos lisamaterjalidega, nagu klambrid jms, läksid maksma 6649 eurot.

Endisi vallasilte esialgu ei puututa. Mikk Tuisk selgitas, et praegu puudub konkreetne seisukoht, kas asendada vallasildid osavaldade või teeninduspiirkondade siltidega ning kuidas seda koostöös maanteeametiga teha. Juhul kui vallasildid praegu ära võetaks, tuleb võtta ka postid.

“Kui kuu aja pärast tuleb aga otsus, et pange nüüd osavalla sildid samadele kohtadele, siis on keerulisem,” märkis Tuisk, viidates, et selles osas oodatakse vastavat seisukohta.

Maanteeamet ise tegeleb vaid maakonnasiltide vahetamisega. Saare maakonnas selleks vajadus puudub, kuna erinevalt mitmest mandri maakonnast siin piirid ei muutunud.

Vanad sildid kogutakse Tuisu sõnul kokku ja siis otsustatakse nende saatus. “Neid taaskasutada kahjuks ei saa,” ütles ta. Kleebise mahavõtmine sildilt kujuneks kallimaks kui uue sildi tegemine. Vanade siltide vastu on huvi tundnud muuseum. Mikk Tuisk ütles, et kõikide vanade siltide lõplik saatus otsustatakse pärast seda, kui sildid on vahetatud.

Saaremaa valla oma silte tuleb Tuisu sõnul kolm. Esiteks väinatammile, kus praegu on Orissaare valla silt, siis Triigi sadamasse ja Mõntu sadamasse. Sadamad valiti selle järgi, et kas seal juba on olemas või siis on lootust parvlaevaühendusele.