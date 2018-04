Saaremaa Varese sadama probleemidel pole lõppu näha

Ajakirjanduses palju ainet kogunud ning kohalikus kogukonnas vastuseisu tekitanud Varese sadama rekonstrueerimine Saaremaa Pahapilli külas on saanud järjekordse tagasilöögi. Sedakorda ei ole asi aga külarahva ja arendaja vahelises tülis. Üllatus tuli kohast, mida isegi paljunäinud arendaja ei osanud ette kujutada.

Nädalapäevad tagasi avastas Varese sadamas juba pikemat aega süvendustöid tegeva ekskavaatori juht, et muuli tagant kive välja tõstes on merevees kopa alt paljastunud suuremõõtmeline metallikogum, mida seal eskiisprojekti järgi küll ei pidanud olema. Kuna jää- ning mudaseguses vees ei saadud kuidagi selgust, millega tegemist, kutsuti kohale veeteede ameti spetsialistid, kes oma suureks üllatuseks avastasid, et muuli sisse peitunud rauakogum pole ei midagi enamat, kui pesuehtne tank, kusjuures esialgne röntgenuuring näitas, et ka eriti hästi säilinud.

Nüüdseks kaldale tõstetud rauamonstrum on suure tõenäosusega nõukogude päritolu, mida tõendab küllalt kulunud, kuid veel üsnagi selgesti eristatav venekeelne märgis T-34 sõjamasina tornil. Kuidas see tank sinna muuli alla sattunud oli, selle lubasid kindlaks teha Saaremaa muuseumi asjatundjad. Igaljuhul eakamate kohalike elanike sõnul olevat selliseid masinaid omal ajal sealmail sõitmas nähtud küll. Sama tõsiasja kinnitas ka ajaloohuviline, endine Saare maavanema kohusetäitja Hans Teiv, kes oli arendajapoolse eksperdina kohale kutsutud ja kes tundis erilist headmeelt masina sisemusest leitud tankisti kiivri üle, mis arendaja kingitusena nüüdsest tema erakogu kaunistab.

Üks uudistajatest, blogijana vähemtuntud Vimberg, kes juba mitmendat aastat sealkandis Saaremaal oma aega veedab, tegi juttu tanki juures askeldanud tüsedama habemes mehega, kes nimetas ennast millegipärast Gregoriks, olgugi et tegu paistis olevat Tallinna TV-st ning valimisreklaamidelt tuttava Harry Raudverega. Mehe nägu peegeldas ilmset tusasust – “Selle üliraske kolaka merest väljatõstmiseks polnud Eestis hetkel tõsteseadet, mistõttu olin sunnitud Rootsist, Kapellskärist tellima ujuvkraana. Aga see läks kuradima palju maksma. Hispaania investorid ei tahtnud selleks tööks välja käidud lisarahast midagi kuulda. Tänu oma pikaajalisele kogemusele suutsin siiski neile asjad paberil selgeks teha ja nüüd on see tank siis siin kus ta on.” ümahtas oma värvika sõnakasutuse poolest tuntud mees, “kuid see on alles pool muret.”

Nimelt oli hakanud kuuldavasti päev peale tanki veest väljatõstmist muuli taha veepinnale immitsema mustjaspruunikat ollust, moodustades jääsupiga segunenud pinnale aeglaselt suureneva laigu. Sadamas ehitusjärelvalvet teostav MHV Elektrikontroll OÜ tegi Raudvere korraldusel kindlaks, et tegu on toornaftale lähedase koostisega ainega, mis oli hakanud tanki väljatõstmisel merepõhja tekkinud muldpesast aeglaselt välja imbuma. Kiire arvutus oli näidanud, et koguseliselt olevat seda seal sügavamate kihtide all märkimisväärses, kui mitte ülisuures koguses. Täpsustavale küsimusele, kui palju seda seal tegelikult on, vastas sadama arendaja ebaleva ärritusega – “Mis vahet teile, kas seal on 1,78 või 27,8 miljonit, kuid see auk seal tuleb mul nüüd oma kuludega kinni plommida. Ja pealegi, kui veel küla sellest teada saab, siis lükkub Varese sadama valmimine küll määramatusse tulevikku – need siin Pahapillil kaebavad ju igal võimalikul ja võimatul juhul küll valda, küll ministeeriumidesse, küll kohtusse, küll lehte ning kui see leke siin avalikuks saab, saab sellest peagi teada ka keskkonnaamet ja siis tuleb ilmselt minul endal kogu see nafta siit oma tasku peal välja pumbata ning ainult looja ise teab, kaua see aega võib võtta.” lõpetas mees tüdinult käega rehmates oma pika tiraadi.

Tankiga saab praegu iga huviline enne selle minemaviimist kohapeal Pahapillil, Varese sadamas tutvuda. Tõsi küll, mitte kauaks, sest arendaja sõnul lõigatakse see transportimiseks juba järgmisel nädala algul juppideks. Seda külavanema nõudmisel, kelle arvates sellise raske laadungi ühes tükis äravedamist ei kannataks kohalik külatee lihtsalt välja.

Tiia Prill