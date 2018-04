KGB salamaterjalid Hitleri surma kohta

Pärast kaks aastat kestnud läbirääkimisi õnnestus prantsuse filmirežissööril Jean-Christophe Brisard’il saada Venemaa ametivõimudelt luba tutvuda Adolf Hitleri surma asjaoludega seotud materjalidega ja läbi viia oma uurimine, kirjutab ajalehe Le Figaro veergudel ajakirjanik Jean-Louis Tremblais.





Ajaloosündmustega vähegi kursis olev inimene peaks teadma, et natsiliider Adolf Hitler sooritas koos Eva Brauniga Berliinis riigikantselei punkris enesetapu 1945. aasta 30. aprillil. Vaid päev varem olid nad ametlikult abiellunud. Nende laibad põletati samal päeval riigikantselei aias.

Säärane on Teise maailmasõja lõpupäevil aset leidnud traagiliste sündmuste ametlik versioon. Vastavad dokumendid ja materjalid, mis seda versiooni kinnitaksid, on aga miskipärast salastatud.

Päev hiljem, s.o 1. mail olevat oma eluküünla kustutanud ka Natsi-Saksamaa propagandaminister Joseph Goebbels ja tema abikaasa Magda. Kuna nende surnukehi ei leitud, pole ka kindlaid tõendeid, et nad tõepoolest oma elule lõpu tegid. Kõik see on olnud heaks toitepinnaks kuulduste levikule, et tegelikult õnnestus Goebbelsitel sõjategevusest haaratud Berliinist põgeneda. Ilmasõjale järgnenud aastakümnete vältel pole ajaloolastel ses küsimuses uut teavet hankida õnnestunud.

Moskva vaikimine



Le Figaro ajakirjaniku arvates oli Nõukogude Liit külma sõja ajal ainus riik, mille ametnikud omasid juurdepääsu tõele. Just selle riigi sõdurid olid ju esimestena sisenenud Kolmanda Reichi pealinna. Paraku on Moskva aastakümneid vaikinud ja seda ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist 1991. aastal. Hitleri surmaga seonduv teema oli ja on Venemaal rangelt keelatud…

