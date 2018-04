Laila hoiab Rakvere teatrit pildil

Kuressaares sirgunud Rakvere teatri turundusspetsialist Laila Talunik leiab, et teatriellu on end väga lihtne ära kaotada. Eriti kui teha oma tööd kirega. Õnneks on tal kodus ootamas tore pere, kes annab hea põhjuse arvutil mõnikord juhe seinast tõmmata.





Igapäevaselt on Laila töö teatri ja lavastuste tutvustamine. See tähendab pidevat suhtlust ajakirjanike, kriitikute, reklaamiinimeste ja paljude teistega. “Mina olen see vahelüli, kes on teatritöötaja ja näitleja ning ajakirjaniku vahel,” selgitab ta. “Lisaks korraldame vestlusringe, seminare, luuleõhtuid, näituseid ja kontserte,” loetleb Laila üritusi, millest osavõtmine on tema jaoks ühtaegu töö ja rõõm. Igavamatel päevadel tuleb tal aga pressiteateid, kutseid ja mängukavasid koostada ning laiali saata. “Vajadusel asendan kassaadministraatorit ka,” märgib ta ja lisab muheledes, et nimekirja tema tegemistest saaks veelgi pikendada.

“Eesti teatrites tuleb aastas umbkaudu kakssada esietendust. Selleks, et välja paista, on vaja erineval viisil pildil olla,” teab Laila. Ühtlasi sunnib see teatreid ka rohkem pingutama. “Publik on siinkohal hea indikaator, sest inimestel on valida, mida ja kus nad vaatavad.”

Nii on teatrid omavahel küll konkurendid, kuid Laila leiab, et eesmärk on neil kõigil ikkagi sama: “Et inimesed armastaksid teatrit.” Erilise soojusega räägib Laila teatrite ühisest kingitusest vabariigi juubeli puhul, milleks on EV100 teatrisari “Sajandi lugu”. Sarjas osalevad 22 teatrit toovad üle Eesti lavalaudadele viimase saja aasta aastakümned. Rakvere teatri ja tantsuteatri Fine 5 nägemust üheksakümnendatest näeb Laila kodulinnas juba tuleval kuul. “Niisuguseid koostööprojekte võiks veelgi enam olla,” tõdeb ta…

